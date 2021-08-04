YKS tercih süresi uzatıldı mı? Üniversite tercihleri ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye’de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 2021 YKS tercihleri için tarihleri uzatma kararı aldıklarını duyurdu. YKS kapsamında üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye’de meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerinin uzatılması kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tarihleri de açıkladı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yeni tercih tarihlerini de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH KILAVUZU 2021

YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI



YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi belirlenen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.