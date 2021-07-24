Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir.” açıklamasında bulundu.

6 EYLÜL’Ü İŞARET ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında okulların ne zaman açılacağı sorusuna “Türkiye’nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül’de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” cevabını vermişti.

Ziya Selçuk’un bugün sosyal medya hesabından yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı paylaşım ise şöyle: