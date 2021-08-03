ABD’de kamyoncu krizi: Ülke yurtdışından kamyon şoförü arıyor

ABD genelinde kamyon şoförü eksikliği yaşanıyor. Kamyon şoförü bulunamadığı için şirketler tedarik zincirinde aksama yaşamamak adına yurtdışından şoför aramaya başladı.

SOZCU.COM.TR

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ABD genelinde yaşanan kamyon taşımacılığı krizi, ABD’li nakliye şirketlerini yurtdışında şoför aramaya itti.

Çalıştıracak şoför bulunamaması nedeniyle bazı ürünlerin tedariklerinde aksamalar yaşandı. Akaryakıt ve hammadde konusunda yaşanan kriz nedeniyle Çalışma Bakanlığı’nın ve Biden yönetiminin çalışma izinlerini kolaylaştırması yönünde adımlar atması bekleniyor.

Nakliye krizi nedeniyle bazı akaryakıt istasyonlarında benzin kesintileri yaşandığı ve bazı havaalanlarında jet yakıtının tükendiği belirtildi. Ayrıca ülkede kereste fiyatları, bazı tedarikçilerin teslimatları geciktirmesi nedeniyle rekor kırdı.

PANDEMİDEN ÖNCE DE İHTİYAÇ VARDI

ABD’de pandemiden önce de kronikleşmiş bir sorun halinde olan sürücü eksikliği salgın nedeniyle kriz seviyesine ulaştı.

Talebin artması ve pandemi nedeniyle nakliye sektöründe emekliliği gelen çalışanların emekliliklerini öne alması bu krize sebep olan başlıca etkenler olarak görülüyor. Bunlara ek olarak, geçen yılki sokağa çıkma yasakları nedeniyle yeni sürücü adaylarının ağır vasıta kurslarına erişememesi ve ehliyet alamaması da piyasaya yeni şoför girmemesine neden oldu.

Endüstriler arasındaki arz sorunları fiyat artışlarına neden oluyor ve enflasyonu daha da körüklüyor. Ayrıca ABD’nin hedeflediği hızlı ekonomik toparlanmanın önündeki engellerden biri olarak görülüyor.

AĞIR ÇALIŞMA SAATLERİ

Ayrıca emek arzının azalmasının sebeplerinden birisi olarak da sektördeki ağır çalışma saatleri ve zorlu iş-yaşam dengesi gösteriliyor.

Amerikan Kamyonculuk Derneği’ne göre, 2019’da ABD’nin tam çalışma kapasitesinin sağlaması için zaten 60 bin sürücüye daha ihtiyacı vardı. Grubun baş ekonomisti Bob Costello’ya göre bu sayının 2023 yılına kadar 100 bine çıkması bekleniyor.

Sektör talep ettiği önlemler arasında, eyaletler arası sürücüler için asgari yaşı 21’den 18’e düşürmek yer alıyor. Ayrıca taşımacılık sektörünün önde gelenleri, Çalışma Bakanlığı’nın göçmenlik sertifikasyon sürecinde bu sektöre kolaylık yapmasını talep ediyor.

“MALLARI TAŞIYAMAZSAK EKONOMİ ÇÖKER”

Bloomberg’e konu ile ilgili bilgi veren Groendyke Transport isimli lojistik şirketinin işe alım yöneticisi Holly McCormick, “Bu malları taşıyamazsak, ekonomimiz fiilen çöker” dedi.

Ulaşım endüstrisine odaklı bir göçmenlik ajansı olan Visa Solutions’ın CEO’su Jose Gomez-Urquiza ise, “Yakın tarihin en kötü sürücü eksikliğini yaşıyoruz” dedi.

Gomez-Urquiza, ülke içinde şoför bulamayan şirketlerin yurtdışına yönelmesi nedeniyle nakliye endüstrisinin Visa Solutions hizmetlerine olan talebinin, pandemi öncesine göre iki kat arttığını belirtti.

KANADA, GÜNEY AFRİKA VE MEKSİKA’DAN ŞOFÖR ARANIYOR

Şirketler, Kanada, Güney Afrika, Meksika gibi ülkelerden kamyon şoförü bulmaya çalışsa da çalışma izni gibi konulardaki zorlukları hala aşabilmiş değiller.

Yabancı işçi çalıştırma sınırı, vize sınırlamaları ve karmaşık göçmenlik kuralları da dahil olmak üzere bir dizi engelle karşılaşan kamyon taşımacılığı şirketleri, Biden yönetiminin tedarik zinciri sorunlarını ele almak için bir görev gücü oluşturmasını bu engellerin üstesinden gelmek için fırsat görüyor.

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