Çin yüzlerce üründe ‘yerli içerik’ şartı getirdi: Yabancı tedarikçi zora girecek

Çin hükümetinin sağlık ekipmanlarının içinde olduğu yüzlerce üründe yüzde 100'e varan yerli içerik gerektiren yeni tedarik yönergelerini Mayıs ayında sessiz bir şekilde yayınladığı belirtildi.

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ABD’de bulunun üç yetkilinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, yönergeler yabancı tedarikçiler için yeni engeller oluşturuyor.

Daha önce bildirilmeyen 70 sayfalık kataloğun bir kopyasına ulaşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD hükümetinin eski bir yetkilisi, Çin Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından 14 Mayıs’ta “İthal ürünlere ilişkin kamu alımları için denetim yönergeleri” başlığıyla belge yayınlandığını belirterek katalogdan bölümler okudu.

315 ÜRÜN İÇİN YERLİ İÇERİK ŞARTI

Çinli hastanelere, şirketlere ve kamudaki diğer alıcılara gönderilen belgede 315 ürün için yüzde 25 ila yüzde 100 arasında yerli içerik şartları belirtiliyor. Eski yetkilinin açıklamasına göre bunlar tıbbi ekipman, yerde konuşlu radar ekipmanı, test cihazları, optik aletler; hayvancılık için kullanılan makineler; sismik cihazlar ve deniz, jeolojik ve jeofizik ekipmanlarını içeriyor.

Belge, Pekin tarafından kamuya açıklanmadı. Çin Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ise konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi. (REUTERS)

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