Pandemide büyük artış: Maske, dezenfektan ve kolonya satışında rekor

TÜİK'in 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) istatistiklerine göre 2020 yılında kolonya satışı yüzde yüzde 182, dezenfektan satışı yüzde 274 artış gösterdi. 2020'de toplamda 8 milyar 144 milyon 867 bin 472 adet maske satışı gerçekleşti.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri’ni açıkladı.

Temizlik, hijyen ve sağlık malzemelerin satışı pandeminin etkisi ile birlikte patlama yaptı.

KOLONYA, DEZENFEKTAN VE ISLAK MENDİL SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ

Buna göre kolonya satışı bir yılda yüzde 182, dezenfektan satışı yüzde 274 artış gösterdi. Sabun ve ıslak mendil satışındaki artış ise yıllık yüzde 47 oldu. Maske satışları ise 2019’a göre 145 kat arttı.

Pandemi nedeniyle insanların hijyene ve kişisel sağlık harcamalarına daha fazla önem vermesi ile birlikte, maske, sabun, kolonya, ıslak mendil gibi ürünlerin üretimden satışında büyük artış yaşandı. Rekor artış maskede olurken kolonya ve dezenfektan da 2019’a göre büyük artış gösterdi.

MASKEDE 8 MİLYARI GEÇTİK

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 56 milyon 50 bin 527 adet olan maske satış miktarı, bir önceki yıla göre 145 kat artarak 2020 yılında 8 milyar 144 milyon 867 bin 472 adet oldu. Pek çok alanda maske kullanımının zorunlu olması nedeniyle yaşanan bu artışın yanında hijyen ürünlerinin satışında maske kadar olmasa da ciddi artış görüldü.

Kolonya 103 milyon 905 bin 993 litre satılarak ile 2019 yılındaki satışını yüzde 182 artırdı. 2019 yılında 302 milyon 349 bin 725 kilogram olarak gerçekleşen sabun ve ıslak mendil satışı ise 2020’de 445 milyon 818 bin 747 kilogram olarak gerçekleşti.

2019 yılında 31 milyon 891 bin 880 kilogram olarak gerçekleşen dezenfektan satışı da 119 milyon 157 bin 200 kilogram oldu.

TOPLAM SATIŞ ARTTI

İstatistiklere göre ise Türkiye’de girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları toplam satış 2020 yılında 2 trilyon 503 milyar 774 milyon TL oldu. Bu değer 2019 yılında 2 trilyon 47 milyar 5 milyon TL iken 2018 yılında 1 trilyon 763 milyar 373 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Girişimlerin 2020 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 14,2’sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde 11,3 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,4 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 8,2 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

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