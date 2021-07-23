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Rusya’dan bir faiz artışı kararı daha

Son dönemde artan enflasyonu dizginlemek için Rusya Merkez Bankası bugün faizi 100 baz artırıp yüzde 6,5'e çekti. Banka, önümüzdeki toplantılarda ek artışlar yapabileceği mesajını verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:48, 23/07/2021
HaberlerEkonomi
Rusya’dan bir faiz artışı kararı daha

Rusya Merkez Bankası, bugün politika faizini yüzde 5,5'ten yüzde 6,5'e yükseltti. Beklentilere paralel olan 100 baz puanlık artış, 2014 yılından bu yana bankanın imza attığı en sert faiz artışı oldu.

Geçen ay da 50 baz puanlık faiz artışı yapan banka, enflasyonu dizginlemek için ek faiz artışlarının da olabileceğine işaret etti.

Banka böylece, üst üste dördüncü kez faiz artışına gitmiş oldu.

ENFLASYON YÜZDE 6,5

Rusya'da yıllık tüketici enflasyonu haziranda yüzde 6,5 seviyesine yükselmişti. Bu oran, Ağustos 2016 sonrasındaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmişti.

Resmi enflasyon hedefi yüzde 4 olan bankanın 2021 sonunda enflasyonun yüzde 5,7 ile yüzde 6,2 aralığında olmasını ve 2022'de yüzde 4-4,5 aralığına gerilmesini öngörüyor.

Faiz artışı kararının ardından bugün Rus rublesi, ABD doları karşısında değer kazandı.

Banka, Rus ekonomisinin 2021'de yüzde 4-4,5 aralığında büyümesini bekliyor.

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