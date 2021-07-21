21 Temmuz 2021 güncel corona virüsü tablosu açıklandı! Bakan Koca’dan kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Temmuz verilerine göre, 184 bin 462 test yapıldı.

TEST VE VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Düne göre test sayısında büyük düşüş gözlemlendi. Son 24 saatte, 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi ve 59 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 4 bin 946 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun” dedi.

“YA BİRAZ GEÇ OLURSA…”

Uyarılarını sürdüren Koca, “Biraz daha zaman geçsin oluruz!” Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780'e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.93, ikinci doz ortalaması yüzde 34.28, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 64 milyon 12 bin 165 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Tekirdağ.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 20 Temmuz verilerine göre, 198 bin 537 test yapılmıştı. Dün, 8 bin 780 vaka tespit edilirken, 46 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 561 kişi sağlığına kavuşmuştu.