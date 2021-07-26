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Akdeniz, Ege ve Osmaniye’de deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Son 24 saat içerisinde Ege, Akdeniz ve Osmaniye'de 3.5 büyüklüğü üzeri depremler meydana geldi. Vatandaşlara kısa süreli panik ve endişe yaşatan son depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sayfaları yoğun olarak ziyaret ediliyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

Güncellenme: 16:25, 26/07/2021
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Akdeniz, Ege ve Osmaniye’de deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye’de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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