Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, üniversite kadrolarına 31 öğretim üyesi alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…