SMA hastası Zeynep’in nefes alması için para toplanan kumbarayı çaldılar

SMA Tip-1 hastası 1,5 yaşındaki Zeynep Sare'nin tedavi masraflarının karşılanması için gönüllülerin kıyafet, su ve hediyelik eşya sattığı standın yanında bulunan bağış kumbarası çalındı. Zeynep Sarenin anneannesi Nazmiye Kaya hırsızlara, Zeynep bebek nefes almak için o parayı bekliyor. Lütfen o parayı pişman olup bize geri getirsinler diye seslendi.

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SMA teşhisi konulan Zeynep Sare Baykulun ABD’ye giderek tedavi olabilmesi için gönüller tarafından Anıtpark Meydanında stant açıldı. Kıyafet, su ve hediyelik eşyalar satılarak Zeynep Sare bebeğin tedavisine yardımcı olmak için kumbaralarda para toplanıyor. Dün saat 20.00 sıralarında Zeynep Sare Baykulun anneannesi Nazmiye Kaya alışveriş yapan bir kişi ile ilgilenirken, içerisinde 5 bin lira olduğu tahmin edilen bir kumbara çalındı.

Durumu fark eden gönüller polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



“ZEYNEP BEBEK NEFES ALMAK İÇİN O PARAYI BEKLİYOR”

Zeynep Sare bebeğin anneannesi Nazmiye Kaya, hırsızlara çağrıda bulunarak, “Biz su satarak, kıyafet satarak para biriktirmeye çalışıyoruz. Dün akşam 8 gibi bir müşteri geldi. Onunla ilgilenirken, kumbarayı alıp gitmişler.

Kumbaranın gittiğini görünce dünyamız yıkıldı. Zeynep bebek nefes almak için o parayı bekliyor. Lütfen o parayı pişman olup bize geri getirsinler. Şikayetçi olduk. Dün akşam 9dan beri uğraşıyoruz. Lütfen aldıkları kumbarayı bize getirsinler. Biz şikayetçi olmayacağız. Hatta teşekkür edeceğiz” dedi.