Elektrikli bisikletin arkasında sürüklenen köpek tedavi edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alınan köpeğin yaralanma anına ait görüntüler tüm Türkiye'de tepki uyandırdı.

Bir kişinin elektrikli bisikletin arkasına bağlayıp sürüklediği köpeğe, tedavisini gerçekleştiren veteriner hekimler “Masum” adını verdi. Sürücüye, hayvana eziyet etmekten işlem yapılarak para cezası kesilirken, Masum'un sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜYE 1033 LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana gelen olayı bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bir kişinin, elektrikli bisikletin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği ana dair görüntüler sosyal medyada ve basında yer buldu.

Görüntüleri kaydeden sürücünün ihbarda bulunması üzerine şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, kamera görüntüsü ve çevredeki MOBESE görüntülerini inceledikten sonra sürücüye ‘5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet etmekten bin 33 lira cezai işlem uyguladı.

YARALI KÖPEĞİ BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ ALTINA ALDI

Yaralı köpek Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi eşliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. Tedavisi ve bakımı yapılan yaralı köpek yeniden ayağa kalkıp kendisine ayrılan bölümde yürümeye ve koşmaya başladı.

Veteriner hekimler ve bakıcılar tarafından sevgiyle yaklaşılan köpek, yaşadığı kötü duruma rağmen yine de insanların kendisine gösterdiği sevgiye sığınıyor.

“GELDİĞİNDE GÖĞÜS ALTINDA DERİN YARALANMALAR VARDI”

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, getirildiği anda köpeğin tedavisine başladıklarını belirterek, “HAYDİ polislerimiz bize tutanakla teslim etti. Köpeğimiz elektrikli bisikletin arkasından sürüklenmiş, yaralar almış ve bu yaralar neticesinde nekrotik odaklarla deri lezyonları oluşmuş. Geldiğinde göğüs altında derin yaralanmalar vardı. Açık yara tedavileri uygulayarak köpeğimizi tedaviye başladık. Derilerin üzerlerinde nekrotik odaklar, tüylerinde dökülmeler ve göğüs altında derin yaralanmalar vardı. Açık yara tedavisi yaparak bu deri lezyonlarını sönümlemeye çalıştık” dedi.

“DAHA ÖNCESİNDE DE DARBE ALMIŞ BU CAN DOSTUMUZ”

Veteriner Bebek, tedavi esnasında kurumuş yaralara da denk geldiklerini sözlerine ekleyerek, “Daha önce de bazı açık yaraları varmış. Çünkü onlar kurumuş ve üzerinden vakit geçmiş yaralardı. Bu, ilk yaralanması değil. Bize getirildiğinde açık yaraları olduğu gibi kurumuş yaraları da olan ve daha öncesinde darbe almış bu can dostumuz” diye konuştu.

“YARALAR BİR HAFTA İÇERİSİNDE KAPANACAK”

Köpeğin son durumu ile ilgili de bilgiler veren Bebek, “Şu anda sadece derin yaralanmalar kaldı ve diğer kısımlarındaki yaraları sönümledik. Derin yaralanmalar da aşağı yukarı bir hafta içerisinde kapanacak. Halsizlik, iştahsızlık vardı. Ürkek olduğu için herhangi bir şekilde insanlara yaklaşmıyordu. Şu anda ise bize karşı gayet ılıman bir şekilde yaklaşıp koşup oynar bir vaziyete geldi” ifadelerine yer verdi.

“İSMİNİ ‘MASUM' KOYDUK”

Köpeğe koydukları “Masum” isminin sebebine de değinen Bebek, şunları söyledi:

“Bize çok halsiz bir şekilde gelmişti. Çok da masum bir şekilde geldi. Biz de ismini ‘Masum' koyduk. Şu anda tedavisi son derece iyi gidiyor. Sahiplendirmeye uygun. Sahiplenmek isteyenlerden bu canlarımıza iyi bakmalarını bekliyoruz. Herhangi bir esirgeme yurdundan bir çocuk alırcasına onlara itinalı bir şekilde davranacak, hiçbir şekilde zarar vermeyecek ve kendi çocukları gibi bakacak kişileri buraya bekliyoruz. Şu anda koşuyor, oynuyor hatta onun hızına yetişemiyoruz. Tedirginliğini ortadan kaldırmak amacıyla Masum'u bir hafta rehabilitasyon sürecine aldık. Masum, çok hiperaktif çıktı. İlk geldiğinde çok tedirgindi, insanlardan çok korkuyordu ama rehabilitasyon sürecimiz çok iyi neticelendi. Şu anda koşuyor, oynuyor hatta onun hızına yetişemiyoruz.”