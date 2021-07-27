Tartıştığı eşini 2 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinde Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde Himmet A.’ya ait unlu mamullerin satıldığı iş yerinde meydana geldi.

Himmet A., iş yerinde birlikte çalıştığı 5 yıllık eşi Kadriye A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Himmet A., tartışma sırasında 4 ve 3 yaşındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine tabancayla ateş etti.

Kadriye A., kanlar içinde yere yığılırken, Himmet A. kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kadriye A., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kadriye A., daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

“5 SENE İŞKENCE ÇEKTİRDİ”

Hastane önünde gözyaşı döken Kadriye A.’nın annesi Suna A., “5 senedir işkence çektirdi benim yavruma. Sürekli kızımı tehdit etti ‘sen sığınma evine gidersen şöyle yaparım’ diye” ifadelerini kullandı.

Himmet A.’nın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bıçakla yaraladığı iddia edildi. Polis, olayın ardından kaçan Himmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. DHA