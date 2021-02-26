İTÜ’nün arısı nereye bal yapıyor?

Dünyanın en eski üniversitelerinden İTÜ'yü, III. Osman 1773'te kurdu. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılında 250 yaşına girecek. Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan'ın kampüslerinden geçtiği 172 bin mezunu var. Türkiye'ye köprüler, yollar, barajlar, santraller yapıp, teknolojik devrim için logolarındaki ‘arı' gibi çalıştılar. İTÜ Arı Teknokent'te nükleer enerjiden, akıllı şehire, ileri teknoloji araçlardan, uzaya bir çok alanda 572 bilim insanı aralıksız çalışıyor. Bu eşsiz çaba Abdullah Gül'ün, 8 yıl önceki seçimde yüzde 50'den fazla oy alan aday yerine, ikinci aday Prof. Dr. Mehmet Karaca'yı atamasıyla sekteye uğradı.

SKANDAL MASADA

Liyakat yerine biat ataması İTÜ'yü dünya sıralamalarında çok gerilere düşürmekle kalmayıp, sırtına bir de kolej kamburu yükledi. Her şey 14 ay önce başladı. Öğretmen ve veliler feryat-figan isyan edince Doğa Koleji'nin eski sahibinin SGK, bankalar, vergi derken 800 milyon liralık borçla okulları batırdığı anlaşıldı. İTÜ'yle hiç ilgisi olmasa da, biat kültürü devreye girdi. İTÜ Vakfı, İTÜ Geliştirme Vakfı ve mezun derneklerinin karşı çıkışı fayda etmedi. Rektör Karaca, batan koleji kurtarmak için kayyum atandı. Borç yapılandırılıp, kolejler İTÜ ETA Vakfı'na bırakıldı. Mehmet Karaca ve Serhat Özeren yönetime getirildi. Rektör Karaca geçen ağustosta üçüncü kez atanamadı. İTÜ Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Koyuncu getirildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Karaca, rektörlük görevi nedeniyle getirildiği kolejleri, rektörlük gitse de bırakmadı. Üste bir de kolejlerin tapusunu Karaca ve Özeren üstlerine yaptığı iddiası çıktı. Skandal iddia, YÖK'e hatta Cumhurbaşkanlığına kadar gitti. İTÜ rektörlüğü iddiaları 1 aydır incelediklerini belirterek, “Ticaret Sicil Gazetesi'nde, okullar Mehmet Karaca ve Serhat Özeren'e yönetim kurulu kararıyla satılmış yani üstlerine geçmiş görünüyor” diyerek, süreci doğruluyor. İddiaların odağındaki Karaca, “Kurucu temsilci sıfatıyla devir yaptık. İddialar çok yanlış, ahlaksız ve etik dışı. İTÜ ETA Vakfı'na pandemi nedeniyle geçiş yapamadık. Kolej, Arı İnovasyon'un. Hiçbir hisse değişikliği olmadı” diye reddetti.

MATRUŞKA AÇILDI

Şimdi 100 okul ve 40 bin öğrencili kolejin yıllık tahmini 1.5 milyar TL'lik mali tabloları, 1 yıl geriye dönük incelenecek. Bu incelemeler sürerken ilginç bir gelişme oldu. Kolejlerin ilk alındığı şirket olan ve Karaca'nın kızının adını da taşıdığını doğruladığı Zülal AŞ'den o tarihte İTÜNova Teknoloji AŞ çıkarılıp, Karaca ve Özeren'in yönettiği Arı İnovasyon AŞ kurulmuştu. 22 Şubat'ta Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan son kararla ortaklarda ‘tadil' yani değişiklik yapılıp, atılan İTÜNova Teknoloji AŞ ‘tek ortak' yapıldı. Patron İTÜNova mı? Hayır. İTÜ Vakfı yüzde 47, rektörlük yüzde 49, İTÜ ETA yüzde 3 ve tek işi Ar-Ge olması gereken Arı Teknokent yüzde 1 ortak oldu.

KURU FASULYE

Zülal'den Arı'ya, Arı'dan tekrar İTÜNova'ya dönüp duran süreçte, şirket 32 günde Sarıyer, Maslak, Ataşehir, Sarıyer'e kedi yavrusu gibi taşınmış. Doğa Koleji, bu son değişiklikle Arı Teknokent'e girip, vergi muafiyeti şansı yakaladı. Ar-Ge yapmayan bir şirketi içine alan İTÜ Arı Teknokent ise yasa dışı iş yaptığı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kapatılma riskine girdi. Çünkü, yasalar bir kolejin teknokentte varlığına izin vermiyor. Doğa Koleji, ‘okul, bilgisayar, daktilo kursu açılışı ve ders kitabı, soru bankası satışı, yurt, kafeterya, pansiyon, yemek üretimi' diye kuruluş amaçlarını sıralıyor. Teknokente kuru fasulye ve pilav üreterek uzaya çıkarız (!)

İTÜ NE KAZANDI?

İTÜ ve Doğa Kolejleri ile ilgili marttaki genel kurulda son durum netleşir. Şirket adı, ortağı kim olur? Bilemeyiz. Bilinen şu ki Mehmet Karaca 8 yıl önce atandığında İTÜ, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması THE-QS ölçümlerinde mühendislik ve teknolojide 129. iken şimdi 801-1000 üniversite sırasına düştü. Üniversiteler, kayyum rektörlerle ve teknokentlere yamanan kolejlerle, QS ve THE sıralamasında ilk 100'e giremez. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için Cumhurbaşkanlığının ilan ettiği, Milli Teknoloji Hamlesi de, İTÜ Arı Teknokent gibi teknoloji üsleri anaokuluna çevrilerek yapılamaz. Doğa'yı kurtaranlar, İTÜ'yü batırmazsa şükredelim!..