Türkiye ve Irak arasında su krizi: Bağdat’tan ‘Su miktarını artırın’ talebi

Su kıtlığı yaşayan Irak’ta Türkiye’den ülkeye akan Fırat ve Dicle nehirlerindeki su seviyelerinin giderek düşmesi nedeniyle uzun zamandır iki ülke arasında süren gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Irak ve Türkiye arasında su krizi büyüyor. Son olarak Bağdat yönetimi, Fırat ve Dicle nehirlerinden Irak’a akan su miktarının artırılması için Ankara’ya talepte bulundu.

Bağdat, yıllardır Türkiye ve diğer komşu ülkelerde nehirlere inşa edilen barajların ülkeye uzanan nehirleri kurutabileceği konusunda şikayetlerde bulunuyor.

Son olarak Irak Su Bakanı Mehdi el Hamdani'nin hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu’yla videokonferans aracılığıyla yaptığı görüşmede, Fırat ve Dicle nehirlerinden Irak’a akan su miktarının gözden geçirilmesini istediği belirtildi. Irak hükümetinden yapılan açıklamada, bakanın Irak'ta yaz aylarında daha da artan su kıtlığına dikkat çektiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Eroğlu da bu talebi Ankara'ya ileteceğini ve talebin Türkiye'nin su rezervleri göz önünde bulundurularak değerlendirileceğini söyledi. Taraflar, Irak'tan bir heyetin Türkiye'yi ziyaret ederek barajlarda inceleme yapması konusunda da mutabık kaldı.

TÜRK BÜYÜKELÇİ ‘KAYNAKLARI BOŞA HARCIYORLAR’ DEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler'e göre Irak, dünyada su kıtlığı konusunda en büyük tehlikeyi yaşayan beşinci ülke. Son yıllarda azalan yağışlar ve rekor hava sıcaklıkları nedeniyle ülkede su kaynakları giderek azalıyor. Resmi verilere göre Fırat ve Dicle nehirlerinden ülkeye akan su miktarı son 100 yılda üçte bir oranında azaldı. Iraklı bir hükümet yetkilisi, geçen hafta “Su rezervlerimiz geçen yıla göre yüzde 60 düştü” demişti.

Konu son dönemde Ankara-Bağdat hattında da gerilime yol açıyor. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, geçen hafta Twitter’da yaptığı açıklamada, Iraklıların su kaynaklarını “boşa harcadığını” savunmuştu. Irak Su Bakanı Hamdani ise Türkiye'yi “Irak'ın su kotasını düşürme hakları olduğunu düşünüyorlar” diyerek sert bir dille eleştirmişti.

İRAN DA TÜRKİYE’Yİ SUÇLAMIŞTI

İran da daha önce ülkenin bazı bölgelerde hayatı felç eden kum fırtınalarından Türkiye'yi sorumlu tutmuştu. İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkenin batı ve güney bölümlerinde kum ve toz fırtınalarının yayılmasının Türkiye’nin sınırdaki Aras Nehri’nde inşa ettiği barajlardan ve duvarlardan kaynaklandığını savunmuştu.

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