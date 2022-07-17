Yunanistan’da düşen kargo uçağı bölgede radyoaktif sızıntıya yol açtı

Sırbistan’dan havalanan ve Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen Antonov tipi kargo uçağı Yunanistan’ın Kavala kenti yakınlarında düştü. İçerisinde bulunan 8 kişi yaşamını yitirdi. Uçağın taşıdığı radyoaktif madde bölgede paniğe neden oldu. Bazı yerleşim merkezleri boşaltılıyor.

Yaşar ANTER

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Sırbistan'ın Niş kentindeki Megas Konstantinos Havalimanı’ndan kalkarak Ürdün'e gitmek için havalanan ve Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen 1971 model Antonov tipi kargo uçağı, bu gece yarısı saat 02.30 sıralarında Yunanistan'ın Kavala kenti yakınlarında düştü. İçerisindeki 8 kişilik personelden kurtulan olmadı. Aniden irtifa kaybederek düşen uçağın kargosunda bulunan radyoaktif madenden sızıntı olması üzerine etrafta geniş güvenlik önlemi alınmaya başlandı. Kavala Kenti yakınlarındaki Pangaiso Belediyesi'ne bağlı Antiphilippi mevkiinde düşen Antonov uçağının taşıdığı kargonun tehlikeli madde taşıdığı iddiası üzerine bölgede alarm verildi.

TAHLİYELER BAŞLIYOR

Doğu Makedonya ve Trakya bölge valisi, nakliye uçaklarının taşıdığı savaş malzemesinin kamu güvenliği açısından tehlikeli olup olmadığı konusunda uzman değerlendirmesi beklediklerini belirterek “Endişe var, tam bir tablonun ortaya çıkması için piroteknikçiler ve İtfaiyenin diğer uzmanlarının değerlendirmelerini bekliyoruz. Yerleşim bölgelerine doğru herhangi bir yangın kaynağı ve duman bulunmadığından, uçağın düştüğü bölgenin yakınındaki yerleşim yerlerini tahliye etmek için bir neden yok” dedi.

ÖZEL NÜKLEER BİYOLOJİK KİMYASAL SAVUNMA MÜDAHALE ŞİRKETİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Yunanistan medyasının yayınladığı haberde, uçağın düştüğü bölgeye Özel Nükleer Biyolojik Kimyasal Savunma Müdahale Şirketi personelinin Yunan Savunma Bakanlığı’nın talimatıyla olay yerine hareket ettiği açıklandı.

Kavala’daki operasyon ekibinin başında bulunan İtfaiye Müdürü Marios Apostolidis, “İtfaiyeden özel ekipman ve ölçüm cihazlarıyla gelen adamlar, uçağın çarpma noktasına yaklaşarak gövdeyi ve diğer parçalarını yakından gördüler. Uçağın enkazı tarım alanlarına dağıldı.” dedi.

Apostolidis, yerinde yapılan incelemede “Duman ve yoğun ısının yanı sıra menşei bilinmeyen beyaz bir madde olduğu için sahada istikrarsızlık tespit edildiğini, ancak ölçüm aletlerinin endişe verici bir şey göstermediğinin altını çizdi. Bir sonraki aşama, uçağın düştüğü tüm alanı araştırmak için bir drone uçurmaktır. Sahada istikrarın sağlandığı ve operasyona yardım edenlerin güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmadığı anlaşıldıktan sonra tüm süreç başlayacak.” İfadelerini kullandı.

İKİ İTFAİYE ERİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ

Uçak kazasına müdahale eden itfaiye erlerinden ikisinin nefes darlığı çekerek hastaneye kaldırılmasının ardından Pangaiou Belediye Başkanı Philippos Anastasiadis açıklama yaptı Anastasiadis “Antifilippi yerleşiminin boşaltılması konusunda ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Uçağın düştüğü alanın 2 kilometre çevresinde tehlike var. Bu nedenle yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı köyü tahliye edeceğiz” dedi.

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