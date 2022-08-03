Gıda Komitesi toplandı: Yem ve sebze fiyatları ana gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu yapılan açıklamaya göre, Gıda Komitesi toplanarak kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları asgariye indirmeye yönelik tedbirleri konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, yem fiyatlarında ve kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek “olumsuzlukları” en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, “Komitede, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır” denildi.

YEM FİYATLARI DA ELE ALINDI

Komite ayrıca yem fiyatlarındaki gelişmelerin üretici ve tüketicilere “getirebileceği olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak için alınabilecek olası tedbirleri” ele aldı ve yol haritası oluşturdu. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Credit Suisse stratejistinden korkutan enflasyon ve faiz tahmini