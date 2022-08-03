Gıda Komitesi toplandı: Yem ve sebze fiyatları ana gündem
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu yapılan açıklamaya göre, Gıda Komitesi toplanarak kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları asgariye indirmeye yönelik tedbirleri konuştu.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, yem fiyatlarında ve kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek “olumsuzlukları” en aza indirmek için alınması gereken tedbirleri görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, “Komitede, kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları en az düzeye indirmeye yönelik tedbirler tartışılmış ve sera yatırımlarının hızlandırılmasına ilişkin ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılması hususu kararlaştırılmıştır” denildi.
YEM FİYATLARI DA ELE ALINDI
Komite ayrıca yem fiyatlarındaki gelişmelerin üretici ve tüketicilere “getirebileceği olumsuz etkileri asgari düzeyde tutmak için alınabilecek olası tedbirleri” ele aldı ve yol haritası oluşturdu. (REUTERS)