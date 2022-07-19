İran ve Rusya’dan 40 milyar dolarlık imza

İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Gazprom petrol tesislerinin geliştirilmesi başta olmak üzere birçok farklı proje için el sıkıştı.

Sozcu.com.tr

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İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Rus devlet enerji şirketi Gazprom arasında Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda bulunan petrol tesislerinin geliştirilmesi başta olmak üzere başka birçok proje için 40 milyar dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde bugün Tahran'da üçlü görüşme gerçekleştirecek. Anlaşma söz konusu görüşme öncesinde imzalandı.

İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında NIOC ve Gazprom'un birçok petrol sahasını geliştirmesi hedefleniyor.

RUSYA'DAN 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

NIOC İcra Direktörü Mohsen Khojastemehr, Gazprom'la anlaşma imzalandığını duyurarak Rusya'nın Kuzey Pars Gaz Sahaları'na 10 milyar dolar düzeyinde yatırım yapacağını söyledi.

Khojastemehr, anlaşmaya bağlı olarak Rusların Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda bulunan sahalarını geliştireceğini belirterek, Kuzey Pars Gaz Sahası'ndaki üretim hacminin 100 milyon metreküp arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

‘ENERJİ İÇİN İRAN VE RUSYA ÇOK ÖNEMLİ'

NIOC İcra Direktörü, Rusya ile işbirliğinin kendileri için önemine vurgu yaparak, “İran ve Rusya’nın dünya gaz rezervlerinin yüzde 30’unu oluşturan toplam 70 trilyon metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu nedenle bu iki ülke dünyanın enerji sürdürülebilirliğini sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Khojastemehr Rusya ile geçmiş yıllarda da büyük ölçekli işbirliği anlaşmaları yaptıklarını hatırlatarak, yeni anlaşmalar ile birlikte İran petrol üretimini arttırmayı ve ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. (İHA)

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