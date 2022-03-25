İş Bankası’nın üst yönetimine atamalar

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine yeni atamalar yapıldı.

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İSTANBUL, (DHA) – Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu’nun 25 Mart tarihli toplantısında, Suat E. Sözen, İzlem Erdem ve Tufan Kurbanoğlunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankanın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmasına karar verildi.

SUAT E. SÖZEN

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan Suat E. Sözen 1991 yılında İş Bankasında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Muhtelif Genel Müdürlük Bölümleri ve Şubelerde görev yaptıktan sonra 2008 yılında Kurumsal İletişim Müdürü oldu. Sözen, 2017 yılından bu yana Bankanın Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Genel Sekreter görevini sürdürüyordu.

İZLEM ERDEM

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan İzlem Erdem 1990 yılında İş Bankasının İktisadi Araştırmalar Müdürlüğünde İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. İktisadi Araştırmalar ve Sermaye Piyasaları Bölümlerinde üstlendiği görevlerin ardından 2008de İktisadi Araştırmalar Müdürü olarak atandı. Erdem, bu sorumluluğun yanı sıra 2018 yılından bu yana Bankanın Baş Ekonomisti olarak görevini sürdürüyordu.

TUFAN KURBANOĞLU

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Tufan Kurbanoğlu 1993 yılında İş Bankasının Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler Takip Bölümünde görevlendirilen Tufan Kurbanoğlu, aynı iş biriminde çeşitli görevler üstlendi. Kurbanoğlu, 2014 yılından bu yana Bankanın Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Müdürü olarak görev yapıyordu. DHA

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