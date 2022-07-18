Abone Ol

Mortgage boykotu süren Çin’de nitelikli gayrimenkul projelerine kredi adımı

Çin'de mortgage boykotu sürüyor. Düzenleyici kurumlar bankaları nitelikli gayrimenkul projelerine kredi vermeye teşvik etmek için harekete geçti.

Yayınlanma: 09:18 - 18 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mortgage boykotu süren Çin’de nitelikli gayrimenkul projelerine kredi adımı

Çin’de emlak sektörü, çok sayıda kişinin tamamlanmayan projeler için mortgage ödemeyi reddetmesiyle yeni risklerle karşı karşıya kaldı.

Düzenleyici kurumlar bankaları nitelikli gayrimenkul projelerine kredi vermeye teşvik etmek için harekete geçti.

‘BANKALAR FİNANSMAN İHTİYACINI KARŞILAMALI’

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC) dün sektör gazetesi China Banking and Insurance News’e yaptığı açıklamada, bankaların uygun koşullarda gayrimenkul şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti.

China Banking and Insurance News’in haberine göre CBIRC, gösterilecek çabalarla “tüm güçlüklerin ve sorunların çözüleceğine” olan güvenini dile getirdi. (REUTERS)

Çin'de mortgage boykotu piyasaları sarstı İlginizi Çekebilir Çin'de mortgage boykotu piyasaları sarstı Yeni Zelanda'da enflasyon 30 yılın zirvesinde İlginizi Çekebilir Yeni Zelanda'da enflasyon 30 yılın zirvesinde Sri Lanka'da kritik seçim öncesinde yeniden OHAL ilan edildi İlginizi Çekebilir Sri Lanka'da kritik seçim öncesinde yeniden OHAL ilan edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster