Petrol fiyatlarındaki artış hızlandı

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Körfez ülkelerinde yaptığı temaslardan beklediğini alamadığı haberlerinin ve Avrupa'daki enerji krizinin etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları dolardaki zayıf seyir ve arzdaki sıkılaşmanın desteğiyle kazanımlarını artırdı.

Petrol fiyatları, dolardaki zayıf seyirle artarken, Çin’deki yaygın corona virüsü karantinalarının yeniden yakıt talebini düşürme olasılığı Körfez ülkelerinden yapılacak petrol arzına ilişkin beklentilerinin düşmesiyle dengelendi.

Brent ham petrolü Cuma günü yüzde 2,1 yükseldikten sonra bugün de yüzde 4’e yakın değer kazanarak 105 doların üzerine çıktı.

GEÇEN HAFTA SERT GERİLEMİŞTİ

Geçen hafta Brent petrol resesyon korkusuyla son bir ayın en büyük haftalık düşüşünü kaydederken Çin’in bazı bölgelerinde corona virüsü tedbirlerini artırması da dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisinin petrol talebiyle ilgili endişeleri artırmaya devam etmişti.

Endişelerin artmasıyla birlikte ABD ham petrolü haftalık bazda 7’ye varan düşüş kaydetmiş, Brent petrol 95 dolara kadar gerilemişti. Bu gelişmelerin ardından petrol piyasası ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a yaptığı ziyareti takip etmeye başladı.

KÖRFEZ HAMLESİ BOŞA DÜŞTÜ

Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Biden’ın ziyareti ile ilgili yaptığı konuşmada, ülkesinin daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldıklarını, bunun dışında ek bir kapasite artışı olmayacağını belirtti. Böylece Biden’ın Körfez ülkelerinin arzı artırmasına dönük girişimleri sonuçsuz kalmış oldu.

Bu gelişmeyle birlikte arzın artmayacağına dönük beklentiler de fiyatları artırdı. İsviçreli banka UBS’in emtia analisti Giovanni Staunovo konu ile ilgili kaleme aldığı bir notta, “Petrol piyasasının daha da sıkılaşmasını beklemeye devam ediyoruz” dedi.

Staunovo, “ABD ve Suudi liderler arasında hafta sonu yapılan toplantının ardından, OPEC’in muslukları ancak piyasa koşulları izin verirse açacağını öğrendik” değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA’NIN DOĞALGAZ HAMLESİ DE ETKİLİ OLDU

Ayrıca analistler Rusya’nın Avrupa doğalgazını kısmasının petrol talebini artıracağı, bunun da fiyatları etkilediği görüşünde. Rus doğalgaz şirketi Gazprom bugün Avrupa’ya yaptığı sevkiyatla ilgili mücbir durum ilan ederken bu gelişme alternatif bir yakıt olan petrolü destekliyor.

CNBC’nin aktardığına göre konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan OANDA kıdemli analisti Jeffrey Halley, “Rusya, Nord Stream 1 bakımından sonra gazı Almanya’ya geri çevirmezse, Brent petrol hafta boyunca destek bulacak” dedi.

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