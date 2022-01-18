Umudu tükenen doktorlar yurtdışına göç ediyor

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması ve kötü çalışma şartları, son dönemde çok sayıda sağlık çalışanının yurtdışına gitmesine neden oluyor. Hatta böyle devam ederse ileride ameliyat yapacak doktor bulunamayacağı bile söyleniyor.

Batuhan SERİM

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İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, Türkiye'de hekimlerin umutlarının tükendiğine dikkat çekerek, “Son yıllara kadar hekimler hiç bu kadar mutsuzluk, umutsuzluk ve meslekten kaçış yaşamamışlardı. Genç meslektaşlarımız ülkeyi terk edip başka ülkeye gidiyorlar. Yurtdışına gitmek için bizim tabip odalarından belge alıyor hekimler. Bu 2011'de İstanbul Tabip Odası'nda 32 iken, 2021'de maalesef bu sayı 800'leri buldu. Bu, umudun kalmadığını gösteriyor” dedi.

Yurtdışına göçte hekimlerin şartlarının etkili olduğunu anlatan Saip, “Çünkü daha az iş yükü ve daha iyi gelir düzeyi ile çalışmaları mümkün. Bizim ülkemizde ise iş yükü çok fazla ve bunun karşısında çok fazla değersizleştirilmiş durumdasınız, şiddete uğruyorsunuz” dedi. Saip şöyle devam etti: “Özel hastanelere geçişte de büyük artış var, kamuda hekim sayısı giderek azalıyor. Hekimleri tatmin edecek bir düzenlemeye acilen ihtiyaç var.”

YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK %80'LERDE

■ Pınar Saip, Türkiye'de artık bir salgın idaresinin olmadığını belirterek, yoğun bakımlarda İstanbul'da doluluğun yüzde 80'e ulaştığını söyledi. Saip şu bilgileri verdi: “Maske takılmıyor, aşı kampanyası yapılmıyor… Şu anda gerçek anlamda aşılı oranımız yüzde 30'larda. Çünkü 3. doz hatırlatma dozlarına mutlaka ihtiyaç var. Şu anda yoğunluk İstanbul'da ama bir süre sonra bütün şehirlere bu yoğunluk yansıyacaktır. Bütün kapalı ortamlara aşı zorunluluğunun getirilmesi lazım.”