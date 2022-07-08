AKP’li belediye Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıya yer vermedi

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde Danışma Kurulu Toplantısı yapmak isteyen CHP'lilere AKP'li belediye salon vermedi. Milletvekili Mustafa Adıgüzel, daha önce AKP'li belediye görevlilerinin salonun uygun olduğunu söylediğini ancak toplantı günü tiyatro provası olduğu için vermediklerini söyledi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapmak için AKP’li ilçe belediyesinden Kültür Sarayı’ndaki salonu istedi.

İddialara göre işletme müdürü Perşembe günü yapılacak toplantı için salonun uygun olduğunu ve belediyeye dilekçe ile müracaat edilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yarımcısı Seyit Torun, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, il ve ilçe başkanları ile partililerin katılacağı toplantıya İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da davet edildi.

TOPLANTIYA KAFTANCIOĞLU’NUN KATILACAĞI ÖĞRENİLDİ SALON VERİLMEDİ

Fatsa İlçe Başkanı Murat İnan, belediye ile yapılan görüşmeler sonunca salonun müsait olduğunu öğrendiklerini ve Canan Kaftancıoğlu’nun programa katılmasının Salı gecesi netleşmesi üzerine dilekçeyi Çarşamba günü belediyeye gönderdiklerini söyledi.

İnan, daha sonra sosyal medya hesaplarından Kaftancıoğlu’nun ilçeye geleceğini duyurduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

*Pazartesi günü her toplantıda yaptığımız gibi sözlü olarak Fatsa belediyesi işletme müdüründen salonun müsait olup olmadığının teyidini aldık.

*İşletme müdürü, salonun müsait olduğunu ve perşembe günü saat 14:30’a salonu bize ayırdığını ancak dilekçe ile başvurmamızı söyledi.

*Canan hanımın gelişini teyit ettirdikten sonra Çarşamba günü öğle saatlerine doğru işletme müdürünü aradık.

*İşletme müdürü hiçbir problem olmadığını, salonun müsait olduğunu söyledi. Biz de sosyal medyada Canan hanımın Fatsa’ya geleceğini duyurduk.

*Akşam beş gibi Fatsa Belediyesinden aradılar ve kaymakamlığın bir programı olduğu için salonu tahsis edemediklerini söylediler.

SALONDA TİYATRO PROVASI YAPILDI

Toplantının yapılacağı salonun önünde açıklama yapan İnan Kaymakam ile telefonda görüştüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

*Kaymakam bey, bana 10:00’da başlayacak bir programları olduğunu 1 saat süreceğini söyledi.

*Ardından belediye başkanından başlayarak herkesi aramaya başladım. Ancak kimseye ulaşamadım.

*Belediye başkanına ulaşmak için araya insanlar soktuk. Kendisine ulaştık, bize uydurma programlarla bahaneler buldu.

*Toplantımızı iptal etmeyi düşündük ama bu rezilliği herkes görsün diye vazgeçtik. Şimdi, bize tahsis edilmesi gereken salonda bir tiyatro provası var.

*Üç kişi sahnede 4 zabıta da onları izliyor. Bu Fatsa belediye başkanına yakışmıyor. Neden korkuyorsunuz? insanları susturarak salon vermeyerek hiçbir yere varamazsınız.

“SALONLAR SİZİN OLSUN SOKAKLAR BİZİM”

Toplantının salonda yapılamaması üzerine ilçe binasında bir araya gelen partililer, daha sonra esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparak sorunlarını dinledi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, sosyal medya hesabından “Salonlar sizin olsun sokaklar bizim” diyerek tepki gösterdi.

“PROVAKASYONU BOŞA ÇIKARDIK”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yaşanan olayın bir provokasyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

*Tüm örgüt emekçilerimiz ile birlikte Fatsa CHP İlçe Danışma Kurulu toplantısı için Fatsa Kültür Sarayı’nın önüne geldik.

*Fatsa halkına ait Fatsa Kültür Sarayı’nın, önceden söz alınmasına ve birkaç kez de teyit edilmesine rağmen, Fatsa tarihinde olmayan, demokrasi ahlakına ve hoşgörü iklimine uymayan bir şekilde bize kapılarının son anda kapatılmasını şiddetle kınıyorum.

*Fatsa belediye başkanının böyle bir kararı almaya ne çapı ne yüreği yeter. Perde arkasından bu tiyatroyu oynatanı biliyoruz.

*Uyuşturucu kaçakçılarına, dolandırıcı, rüşvetçi, çocuk tacizcilerine makam odasını açanlar, bir ilçenin toplantı salonunu millete kapatmışlardır.

*Fatsa’da bugün bir provokasyon denemesi olmuştur. Fatsa belediye başkanı da bu işin taşeronluğunu yapmıştır.

*Sırf salonu dolu gösterme adına, alelacele tiyatro provası koyup da, 4 tane belediye zabıtasını seyirci diye oturtmak da işte sizin acizliğiniz ve basitliğinizdir.

*Salonu açsalar biz bize konuşup bitirecektik. Kapıyı kapattılar biz de sokak ve caddelerde halk ile kucaklaştık.

İlginizi Çekebilir CHP'li Ağbaba, MHP'li belediyeyi ziyaret etti