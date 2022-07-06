AVM tuvaletinde bir kadının videosunu çeken Suriyeli tutuklandı

İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletine giren yabancı uyruklu erkek, iddiaya göre cep telefonuyla yan kabindeki kadının görüntüsünü çekmek isterken yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, dün Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinde (AVM) yaşandı. Tuvalet ihtiyacı için lavaboya giden bir kadın, kabinde olduğu sırada yan taraftaki kabinin altından cep telefonu uzatılarak video çekildiğini fark etti.

Kadın çığlık atarak yardım istedi. Kadının çığlıkları üzerine yan kabinden çıkan erkek, tuvaletteki kadınları iterek kaçmaya çalıştı. Şüpheli alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Suriye uyruklu Başar Alseh’i gözaltına aldı.

“SERBEST KALIRSA ÇEKMEYE DEVAM EDECEKTİR”

Olaydan sonra polise ve savcılığa girerek suç duyurusunda bulunan kadın yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Şüphelinin yakalandığı sırada telefonu kırdığını belirten kadın paylaşımlarında, “O telefon açılabilirse, kim bilir kimlerin görüntülerini çektiği ortaya çıkar. Serbest kalırsa da çekmeye devam edecektir” dedi.

“KADININ VİDEOSUNU ÇEKTİM”

Gözaltına alınan Alseh, bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Alseh’in ifadesinde “Kadınlar tuvaletine yanlışlıkla girdim. Kadının videosunu çektim. Yakalanınca da videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım. Video çekmek için girmemiştim içeriye” dediği öğrenildi. Alseh çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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