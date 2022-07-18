Bir trafo yangını daha… Hızla büyüdü!

İzmir'in Datça ilçesinden sonra Muğla'nın Milas ilçesinde de bir trafodan çıkan ateş önce tarım arazilerini tutuşturdu sonra ormanlık alana sıçradı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ortaköy Köyü'nde saat 09.00 sıralarında tarım arazilerindeki bir trafo binasından çıkan yangın rüzgarın etkisi ile tarım arazilerinde hızla büyüdü.

Köyün yan mahallelerinde evlere yakın olana yangın için önce köylüler bahçe hortumları, kazma küreklerle müdahale etti. Ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Orman işletme Müdürlüğü'ne ait arazözler yangına müdahale ederken alevlerin ormanlık alana girdiği belirtildi.

KÖY YANIYORDU

Köyde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Ayşe Demir “Evlerin yanındaki tarlalardaki bir trafo binasından çıkan yangın büyük bir hızla yayıldı, bölgede şiddetli rüzgar var. Bazı evlerin etrafında soğutma çalışması yapıyoruz. Eline kazma kürek tutan kim varsa yangına müdahale etti. Trafodaki arıza aylardır sürüyor gelip tamir eden olmadı, köy yanıyordu” diye konuştu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından köye gelen AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketi görevlilerine köylüler sert tepki gösterdi. Gerginliği jandarma güçleri önledi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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