Boğaziçili akademisyenler eylemlerini sürdürüyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerine soğuk havada kar üstünde devam etti.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör atamasını protesto nöbetlerinin 296'ncısını gerçekleştirdi. Akademisyenler, üniversitenin Güney Kampüsünde dondurucu soğuğa rağmen cübbeleriyle rektörlük binasına sırtlarını döndü.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim-Sen Temsilciliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bugün 14 Mart 2022, Pazartesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde direnişin 1. yılı doldu ve 63. haftasına girildi. Bugün direnişin 435. günü.

* Naci İnci'nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının iki yüzüncü; 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci'nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam zamanlı öğretim görevlisi Can Candan'ı görevden almasının iki yüz otuz sekizinci, Candan'ın İnci'nin talimatıyla kampüse alınmayışının yüz elli dördüncü, mahkemenin İnci’nin mesnetsiz ve hukuksuz nedenlerle Candan’ı işten çıkarmasına yönelik 16.02.2022'de yürütmeyi durdurma kararı verdiğinin öğrenilmesinin on ikinci günü.

* Matematik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Mohan Ravichandran'ın hiçbir gerekçe gösterilmeden dönem ortasında görevden alınmasının ise yüz on dokuzuncu günü!

* Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz’ diyerek arkalarını 296. kez rektörlük binasına döndü.