CHP’de istifa kararı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabire Karakuş, partisindeki görevinden istifa etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir süredir yaşadığı sağlık problemlerinin yanı sıra, kızının cemiyet etkinliği için hazırlık yaptıklarını ve bu süreçte de partisine gereken katkıyı sunamayacağını dile getiren Sabire Karakuş, partide kimseyle bir sorun yaşamadığını ve herhangi bir kırgınlığının da olmadığını söyledi.

CHP Muratlı İlçe Başkanı Sedat Gürler ise istifaya ilişkin, “Bilinen gerekçelerle istifa edeceğini daha önceden bizimle paylaşmıştı, bilgimiz halinde” dedi. İHA

İlginizi Çekebilir THK Kayyum Heyetine istifa çağrısı: İşinizi aksattınız, SGK blokaj koydu

İlginizi Çekebilir Sri Lankalılar devlet başkanının istifasını kutluyor