Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alıyor

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 4 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için: Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 275 75 83), Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için: Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Büyükdere Cad. Yazarlar Sok. No: 27 Esentepe-Şişli-İSTANBUL Tel: (212) 275 75 82'na teslim etmeleri gerekmektedir.

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