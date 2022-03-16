Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaşananlar Meclis’e taşındı

DEÜ'de öğrenci, akademisyen ve personellere ilişkin hukuksuz soruşturmalar yürütüldüğü iddiası TİP Milletvekili Kadıgil tarafından Meclis'e taşındı ve konu hakkında soru önergesi verildi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kadıgil tarafından verilen önergede; Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki öğrenci, akademisyen ve idari personellerin disiplin soruşturmaları ile cezalandırıldığına ilişkin iddialar hatırlatılarak Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) konuya ilişkin çalışma yapıp yapmadığı soruldu.

Önergede, YÖK raporlarından DEÜ’deki soruşturma sayısının çıkarılma gerekçesi ve bugüne dek kaç soruşturma açıldığı da soruldu. Rektörlüğe karşı açılması istenen soruşturma taleplerine dair de bilgi talep edilen önergede, Sayıştar raporlarına da yansıyan yolsuzluklara karşı ne yapıldığı sorusu da yöneltildi.

BAKAN ÖZER’E SORULAR

TİP Sözcüsü Kadıgil, “Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün yürüttüğü hukuksuz soruşturma iddialarına yönelik çok sayıda ihbar, şikayet tarafımıza iletilmekte ve konuyla ilgili haberler kamuoyuna yansımaktadır” diyerek verdiği soru önergesinde, Bakan Özer’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1-) Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün üniversitede çalışan akademik ve idari personel ile öğrencilere hukuka ve hakkaniyete aykırı şekilde çok sayıda disiplin soruşturmaları açarak cezalandırdığı ve bu cezaların Mahkemelerce iptal edildiğine dair haberler artan oranda basına yansımaktadır. YÖK bu kapsamda neler yapmış, ne gibi önlemler almış ve sorumlular hakkında ne gibi işlemler tesis etmiştir? Yerinde denetim yapmış mıdır?

2-) Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün son 5 yıl içerisinde akademik ve idari personel ile öğrencilere açtığı disiplin soruşturmalarının sayıları nelerdir?

3-) YÖK'ün üniversiteler için yıllık yayınladığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarında” yer alan açılan toplam disiplin soruşturma sayılarının raporlardan çıkarılma gerekçesi nedir?

4-) Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı hâlihazırda kaç tane ihbar, şikâyet ve savcılık ceza soruşturması talebi bulunmaktadır? Bu dosyaların safahatı nedir, hangi işlemler tesis edilmiştir?

5-) Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ilişkin Sayıştay raporlarında ortaya çıkan usulsüzlükler ve yolsuzluklara ilişkin ne gibi iş ve işlemler tesis edilmiştir?

6-) Sendikal faaliyetleri nedeniyle sendika yöneticilerinin ve temsilcilerinin hedef alındığı yönünde basına yansıyan haberler ve mahkeme kararları sonrasında denetim talebi konusu olan haksızlıklara karşı ne gibi önlemler alınmış ve hangi iş ve işlemler tesis edilmiştir?