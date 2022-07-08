İstanbullular bayram tatilinde buraya akın etti

Marmara’da bulunan Avşa Adası, İstanbullu tatilcilerin akınına uğradı. Belediye Başkanı Aksoy, "Otel sahiplerinden, pansiyon sahiplerinden almış olduğumuz bilgiye göre adalarımızdaki 9 günlük tatil çok yoğun şekilde geçecek. Hiçbir boş yerimiz yok" dedi.

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Avşa, bayram tatili için vatandaşların akınına uğradı, adada plajlar tatilcilerle doldu.

Sıcak havada denize girerek serinleyenlerin yanı sıra bazı misafirlerin gölgelik alanlar ve mesire yerlerinde piknik yapmayı tercih ettikleri gözlendi. İlçenin alışveriş yapılan noktalarının da hareketli olduğu görüldü.

Avşa Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, şunları söyledi;

*Adalarımızda, Marmara adalarımızda bayram yoğunluğu oldukça yüksek seviyede devam ediyor. Arife günü bugün itibarıyla bütün oteller, pansiyonlar dolu.

*Şu an itibariyle sadece arife günü 11 tane deniz otobüsü, 17 tane feribot severek adalarımıza yolcu, araç, turist taşıyor.

BOŞ YER KALMADI

*Otel sahiplerinden, pansiyon sahiplerinden almış olduğumuz bilgiye göre adalarımızdaki 9 günlük tatil çok yoğun şekilde geçecek. Hiçbir boş yerimiz yok.

*Bu yoğunlukta herkes birbirine yardımcı olsun. Herkesin şimdiden bayramını kutluyorum. İHA

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