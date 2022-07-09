Kazada hayatını kaybeden sendika başkanı ve maden işçisi Soma’da anıldı

Geçtiğimiz sene düzenledikleri eylem sonrası memleketlerine dönerken kaza yaparak hayatlarını kaybeden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve maden işçisi Ali Faik İnter, Soma'da anıldı.

İlker KILIÇASLAN

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15 yıldır alacakları tazminatları için mücadele eden Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve tazminat mağduru Ali Faik İnter, Ankara'da düzenledikleri eylemden dönerken otomobillerinde Manisa Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi yakınlarında 9 Temmuz 2021 tarihinde yaptıkları kaza sonucu yaşamlarını yitirmişti.

Tahir Çetin ve Ali Faik İnter için dün Soma ilçesinde Soma Madenci Heykeli'nin bulunduğu Beşyol'da anma programı düzenlendi. Anmaya sendika temsilcileri, madenciler ve siyasetçiler de katıldı.

“ONLAR ÖLÜMSÜZDÜR”

Emekliler Dayanışması Sendikası’ndan Mahinur Şahbaz, “Onların bedenleri toprakta ama biz onlarla birlikte yaşıyoruz. Çünkü onlar hakikat. Hakikatler ölmez, ölümsüzdür” diye konuştu.

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Barış Altun, “Tahir Abi en güzel abimdi, Ali Faik en güzel kardeşim. İkisi de tek bir şeye inanırlardı. Acaba biz bu dünyayı değiştirebilir miyiz? Yapabilir miyiz? ‘Yaparız!' derlerdi ona” şeklinde konuştu.

Anmada söz alan DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, “Migros direnişini örgütlerken Tahir Çetin’le konuştuk. Dedim ki; Tahir Abi yürümüyor. O da dedi ki; yola çıkmışsın, çıktıysan yürüyeceksin, dursan da yürüyeceksin, ölsen de kalsan da yürüyeceksin” ifadelerini kullandı.

“KORUMALARI, MAKAM ARAÇLARI YOKTU”

Bağımsız-İş Örgütlenme Uzmanı Çetin Erkalkan, “Onların baskıları bizi hiçbir şekilde yıldıramaz. Ali Faik ve Tahir başkanın bayrağını göklerde tırmandırarak yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Anmada söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Tahir Çetin’in diğer sendika başkanları gibi korumaları, makam araçları yoktu. Ama Tahir Çetin'de diğerlerinde olmayan bir şey vardı. Tahir Çetin'in koskocaman bir yüreği vardı” şeklinde konuştu.

İnşaat-İş sendikasından Deniz Gider, “Maden işçilerinin sendikasını tırnaklarıyla kazıya kazıya kurdular. Direndiler, coplandılar ve ölümsüzleştiler” dedi.

Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Tahir Çetin ve Ali Faik İnter direnişin ve mücadelenin adıdır” ifadelerini kullandı.

SOMA MADEN KATLİAMINDA YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Ali Faik İnter ile aynı mezarlıkta yatan, 13 Mayıs 2014’te Soma maden katliamında hayatını kaybeden 301 maden işçisinin mezarı başında da saygı duruşunda bulunuldu.

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