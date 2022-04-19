Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 17 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Sürekli İşçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun'un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

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