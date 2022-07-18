Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt memleketine uğurlandı
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.
Çatak ilçesi kırsalında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, komutanlar, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı.
Cenazesi tören alanına getirilen şehit Mustafa Bozkurt için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.
Duaların ardından şehit Bozkurt’un cenazesi, uçakla memleketi Kayseri’ye gönderildi. (DHA)