Erzurum’da tipide 5 araçlı zincirleme kaza

Erzurum'da, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Erzurum-Pasinler kara yolundaki Nenehatun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede görüş mesafesi de düşünce, kayan araçlar birbirine girdi. 2 minibüs ile 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşları araçlardan çıkartarak minibüslere bindirdi. Yol kenarına savrulan bir minibüsteki yolcuların bazıları da itfaiye aracına alındı. Yoğun kar fırtınasının devam ettiği bölgede ekipler, çalışmalarını güçlüklü sürdürdü. DHA

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