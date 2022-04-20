İş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali toprağa verildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ali İhsan Turan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün öğleden sonra Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İbni Sina Lisesi önünde doğal gaz çalışmasında çalışan operatör A.I.’nın kullandığı iş makinesi, geri manevra yaparken ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Ali İhsan Turan’a çarptı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Ali İhsan Turan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ali İhsan Turan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali İhsan Turan için öğle vakti Sıdıka Tayyar Hatun Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Turan, İslahiye Asri Mezarlığında toprağa verildi.