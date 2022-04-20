Abone Ol

Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Konarlı Mahallesi’nde iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı. (İHA)

Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak yaraladı, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı İlginizi Çekebilir Kavga ettiği vatandaşı bıçaklayarak yaraladı, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Hatay Kastamonu kavga öğrenci Sağlık