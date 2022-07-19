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Doğum borçlanmasında zamanlama

8 Aralık 1964 doğumlu eşimin SSK girişi Haziran 1989. 2.350 prim günü var. Haziran ayında isteğe bağlı prim yatırmaya başladık. SGK'dan “15 ay ödersek ve bir çocuk için 720 gün borçlanırsak, 3.600 günle 58 yaşında emekli olur” dediler. Doğum borçlanması primi her asgari ücret artışında yükseliyor. 14 ay daha isteğe bağlı sigortası ve doğum borçlanması ödenecek. Doğum borçlanması primini yılsonu tekrar artmadan ödeyelim mi yoksa isteğe bağlı prim ödeme süresi bitince mi ödeyelim, hangisi avantajlı olur? Ali Rıza A.

Evet, isteğe bağlı sigorta primleri ve borçlanma tutarları asgari ücrete endeksli olduğundan, asgari ücretteki artışa bağlı olarak artıyor. 2022 yılbaşında yüzde 40 oranında artmıştı, temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında tekrar arttı. Böylece 2022 yılında kümülatif olarak yüzde 80'in üzerinde artış gerçekleşti.

Enflasyon böyle giderse yılbaşında asgari ücrette, buna bağlı olarak da borçlanma maliyelerinde yeniden yüksek bir artış söz konusu olabilecek. Borçlanma zamanı konusunda, borçlanma maliyeti açısından ekonomik durumunuza göre siz karar vermelisiniz. Ancak borçlanma zamanı konusunda dikkat etmeniz gereken bir başka husus daha var. Önce konuya ilişkin genel bilgileri paylaşayım.

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli olacakların emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 7 yıllık (2.520 günlük) prim ödemesine bakılıyor.

Son 2.520 günlük fiili prim ödemesi içinde fiili prim ödeme günü fazla olan sigortalılık statüsünden, prim günlerinin eşit olması halinde ise eşit prim günlerinden sonuncu sigortalılık statüsünden, yine o (esas alınan) sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli aylığı bağlanıyor.

Doğum nedeniyle borçlandırılan süreler, borçlanıldığı tarihteki sigortalılık statüsünde, sigortalılık sona erdikten sonra borçlandırılan süreler ise en son sigortalılık statüsünde değerlendiriliyor.

Yine borçlanılan prim günleri, borçlanılan ilgili aylara mal ediliyor. Doğum borçlanması da doğumların gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde kalan prim ödememiş günler için yapılıyor. Bu bağlamda, doğum borçlanması yapılan süreler, doğumların gerçekleştiği tarihlerden itibaren prim ödenmeden geçen ilgili ayların primleri kabul ediliyor.

Bu genel bilgilendirme sonrası eşinizin özel durumuna dönersek, 3.600 günden eksik kalan, isteğe bağı sigortalı olarak ve doğum borçlanmasıyla tamamlayacağı süre 1.250 gün.

İsteğe bağlı sigortalı iken ya da isteğe bağlı sigorta ödemeleri sona erdikten sonra borçlanması halinde borçlanılan süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu durumda isteğe bağlı sigorta ve borçlanma karşılığı oluşacak 1.250 günün tamamı 4/b kapsamında olacak. Doğum borçlanması yapılacak tarih aralığı son 2.520 gün içinde kalıyorsa, 3.600 prim günüyle 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilmek için isteğe bağlı prim günüyle borçlanılan gün toplamının 1.259 günü aşmaması gerekiyor.

Böyle bir risk söz konusu değilse, diğer bir deyişle doğum borçlanmasıyla kazanılacak 720 prim günü son 2.520 prim günü içinde kalmıyorsa sorun yok. Ancak risk söz konusu ise borçlanma yapmadan önce 4/a kapsamında sigortalı olup, sonra borçlanma yaparak risk bertaraf edilebilir. Bu durumda borçlanılan süreler 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Son 2.520 prim günü içinde 4/b kapsamındaki prim günü sadece isteğe bağlı sigortalı olarak ödenecek 530 gün olur.