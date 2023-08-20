YKS tercih sonuçları: ÖSYM üniversite yerleştirme sonucunu açıkladı

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi, ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Açıklanmasının ardından yoğunluk nedeniyle birkaç saat boyunca giriş yapılamayan ancak sonra normale dönen ÖSYM'nin sonuç sayfası T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ziyaret edebiliyor. YKS tercih sonuçları açıklanmasıyla birlikte 923 bin 411 kişilik toplam kontenjana 898 bin 24 kişi yerleştirildi.

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2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü ÖSYM tarafından resmi olarak duyuruldu. Akşam saatlerinde duyurulan tercih sonuçları, adayların yoğun ilgisi nedeniyle internet sitesinde beklenen bir yoğunluğa neden oldu. ÖSYM’nin duyurduğu sonuçlara erişim sağlamak isteyen adaylar, siteye yoğun bir talep göstererek kısa süreli erişim zorlukları yaşadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER PAYLAŞILDI

YKS tercih sonuçları ardından yükseköğretim programları kontenjanları ve yerleşen aday sayılarına ilişkin sayısal bilgiler paylaşıldı. Buna göre;

Lisans Programları:

Devlet Üniversiteleri: Toplam 386,323 kontenjanın 378,147’sine öğrenci yerleşti. 8,176 kontenjan boş kaldı.

Vakıf Üniversiteleri: Toplam 102,518 kontenjanın 92,937’sine öğrenci yerleşti. 9,581 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C. Üniversiteleri: Bu bölgedeki üniversitelerde 12,214 kontenjanın 9,521’ine öğrenci yerleşti. 2,693 kontenjan boş kaldı.

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler: Toplam 552 kontenjanın 428’ine öğrenci yerleşti. 124 kontenjan boş kaldı.

Ön Lisans Programları:

Devlet Üniversiteleri: Toplam 331,202 kontenjanın 329,292’sine öğrenci yerleşti. sadece 1,910 kontenjan boş kaldı.

Vakıf Üniversiteleri: Toplam 86,036 kontenjanın 83,412’sine öğrenci yerleşti. 2,624 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C. Üniversiteleri: Bu bölgedeki üniversitelerde 4,486 kontenjanın 4,207’sine öğrenci yerleşti. 279 kontenjan boş kaldı.

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler: Toplam 80 kontenjanın tamamına öğrenci yerleşti.

Toplam:

Tüm programlar toplamında, 923,411 kontenjanın 898,024’üne öğrenci yerleşti. 25,387 kontenjan boş kaldı.

Bu veriler, Türkiye’deki farklı üniversite türlerinin (devlet, vakıf, K.K.T.C. üniversiteleri ve diğer ülkelerdeki üniversiteler) kontenjanları ve öğrenci yerleşim durumunu göstermektedir.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

YÖK BAŞKANI: TEBRİK EDERİM

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise Twitter hesabı üzerinden, “Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim” açıklamalarında bulundu.