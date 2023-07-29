PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir umuttu yaşatan ekonomiyi…

Merkez Bankası'na yeni bir duruş, yeni dokunuş lazımdı… Kaybolan güvenilirliği sağlayacak yeni bir isim gerekliydi. Yeni bir haber ile yeni bir kader çizilmeliydi.

Yeni Başkan Gaye Erkan bunları başarabilir mi? Tek başına olmaz tabii ki… Nasıl destek bulacak? AKP bıyığı da bırakamaz ki!

Dün gece haber geldi, Merkez Bankası başkan yardımcıları değişti. Ülke ekonomisinin berbat hale gelmesinde büyük pay sahibi üç kifayetsiz kovuldu, onların yerine özgeçmişi sağlam üç isim koltuğa oturdu.

★★★

Enteresan biçimde Erdoğan'ın yaptığı bu atamalar liyakate dayalı ve çok başarılı… Merkez Bankası neredeyse bağımsız karar alacak… İnanması zor ama galiba öyle olacak.

Bir umut benimkisi… Zaten başarısız olma ihtimalleri yok gibi… İsteseler de daha kötüsünü yapamazlar ki! Önceki rezil bir yönetimdi.

★★★

Merkez bankaları güçlerini bağımsız olmalarından alır. Gidip de partili birini atarsan menfaatler çakışır! Başarısızlık kaçınılmazdır.

Saçma sapan “Faizi düşük tutarsan enflasyon da düşer” teorisini kanıtlamaya çalışırsan ve bu uğurda yüz milyarlarca dolar harcarsan, istersen dünyanın en iyisini oturt yine cacık olmaz!

★★★

Nitekim yeni yönetimim çoğunluğunun karakteri bu emrivakiye uygun değil gibi… İnsanoğlu bu… Tabii ki yok garantisi…

Kariyeri iyi biri için yedek akçelerine kadar kasası boşaltılmış, rezervleri eritilip 60 milyar dolar eksiye sokulmuş, sarayın kobay faresi olmuş Merkez Bankası'nda görev kabul etmek ateşin üzerinde çıplak ayakla yürümek demek…

İnsanlık hali… Dondurmayı dışarıda bırakırsın erir de… Milyarlarca doların erimesinden bahsederken garip bir durum yok mu sizce de? Belli ki bunu tam olarak da bağlayamayız kötü yönetime…

★★★

Aslında kimse faizlerin yükselmesini istemez. Lakin mecbur kalınca yapacaksın. Bu değişmez. Soru basit; kim getirdi bu hale ekonomiyi?

Yüksek faiz yatırımların durması manasına gelir… Kimse risksiz kazanç varken fabrika açayım, üretim yapayım, kapasite artırayım demez… Kredi alıp yapsa onu da ödeyemez.

Bunun diğer bir anlamı daha fazla işsizliktir… Geliri artmayan geniş kitleler harcama yapamaz. Ülke büyüyemez, fakirleşir.

★★★

Faiz yükselince yüksek faizin maliyeti vatandaşa… Dolar yükselince yüksek dolar kurunun maliyeti yine vatandaşa… Biri düşse diğeri… Nedir bunun sebebi?

Yıllardır kaynakları eritip, yandaşı semirtip, ihaleleri belli şirketlere davet usulü veriliyor ya… İpucu orada…

Sorunlarımız çok net… Birkaç yılda düzelebilecek kadar basit değil… İş o hale geldi ki, Merkez Bankası'nın para atraksiyonlarıyla çözülecek durumu çoktan geçti.

Dediğim gibi bir umuttu yaşatan insanı… Aldım elime sazımı…

Yazdım işte yazımı…