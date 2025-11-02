Galatasaray yurt içi maçlarda, özellikle ilk 20–25 dakika iyi baskı yapıyor ve rakip daha hücuma çıkmadan tekrar topu kapıyordu. Yani enerjilerini az harcıyorlardı. Dün gece aynısını yapmaya kalktılar ama Trabzon takımı çok iyi top yaptı. Sezon başından beri iyi idman yaptıkları belli. Tam hazır mı? Değil. Ama son yıllarda izlediğim en iyi Trabzonspor. Rastgele topa vurmuyorlar, yan pas, geri pas yapmıyorlar. Galatasaray’a karşı da hep ileriye oynadılar. Top tekniği yüksek oyuncular olunca bu kez Galatasaraylı oyuncular tedirgin oldu, ‘Rakibe basarsak çalım yeriz’ ya da ‘Açık veririz’ korkusuyla...

Hem Onuachu’dan hem de Osimhen’den seyirci çok şey bekledi. Ama onlar da etkili olamadı. Niye? Çünkü iki futbolcuya da kanatlardan istedikleri toplar gelmedi. Galatasaray’da Barış Alper ve Yunus hiç etkili değillerdi. Onlar iyi olunca Osimhen de iyi oluyordu. Aynısı Trabzon için de geçerli, kanatlardan orta gelmeyince Onuachu da etkili olamadı. Hatta kendisinden daha kısa Lemina çoğu topu ondan aldı. Kötü maç mı oldu? Hayır.

Sarı-kırmızılıların çarşamba gecesi Ajax maçı olduğundan herhalde onlar da biraz tam gaz oynamadı. Bu konuda fazla bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü Ajax maçından alacakları bir galibiyet Şampiyonlar Ligi’ndeki yolu açacak. Orası çok önemli. O maçların tekrarı yok. Burada puan da kaybetsen telafi etme şansın var.

Trabzonspor eksiklerine rağmen iyi yolda ve bu sezon iyi işler yapacağa benziyor.

Barış Alper dikişi Galatasaray’da tutmaz. Seyirci ile bir türlü barışamadı. Galatasaray da ondan gelecek parayı bir daha bulamaz herhalde.

Hakem birkaç sarı kartı atladı. Mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalıştı. Kırmızı da yüzde yüz doğruydu. VAR’a bırakmaması kendisine artı yazdı.