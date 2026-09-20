Trabzon harika mı top oynadı? Hayır. Gelen fırsatları değerlendirdi, 82. dakikada skor 4-0’dı. Peki, bunları yazarken Galatasaray ne yaptı? Galatasaray’da bir defans var hani bir benzetme yapmak istiyorum yapamıyorum, sonunda buldum, Arap’ın Yalellisine benziyor. Hem çalıyorlar hem oynuyorlar. Böyle bir defans rezaleti ben uzun yılladır görmedim. Top Trabzon ceza sahasının üzerinde. Salah santra yuvarlağının kendi kalesine doğru üç metre içinde. Uzun bir top. Salah peşine bütün Galatasaray defansını katıyor, 45 metre top sürüyor ve köşeye topu bırakıyor. Sarı-kırmızıların defansı bu işe doymuyor aynı pozisyonda bir gol daha yiyorlar. Yalnız Galatasaray’da şu gözüküyor: Okan ve Galatasaray’da bazı oyuncular artık doymuşlar. Bunlardan ava çıkmak beklemeyin. Hani ben Afrika’ya da gittim gördüm, tok aslan avlanmıyor. Yanından kuzu geçse onu yiyecek hali yok çünkü karnı tok. Şu anda Galatasaraylı futbolcuların çoğu bu durumda. Futbola aç değiller. Buna Okan da dahil. Ama yönetim maalesef hâlâ daha hikaye anlatıyor, La Fontaine’den Masalları. Salah, bu maçta zaten aldığı bütün parayı hak etti bence. Hani ‘futbol aklı’ diyoruz ya işte futbol aklı bu. Çok farklı bir oyuncu. Messi ile mukayese kabul etmez ama bazı pozisyonlarda onu andırıyor. Trabzonlu oyuncular iyi mücadele ettiler. Yeni teknik adam için de bu iyi bir başlangıç oldu. Zaten Trabzon için bu teknik adam doğru bir seçimdir bence. Galatasaray takımı öyle kötü oynadı ki yani ‘Şu kötü oynadı, bu şunu yapmadı filan’ deme şansımız yok. Bir kişi çıksın desin ki “Ey Erman Toroğlu! Galatasaray takımında oynayan şu futbolcuyu görmedin mi? Ne mücadele etti, neler yaptı?” desin onu alnından öperim. Trabzonspor hak etti kazandı. Hakem genç, tamam. Ama en az 4-5 pozisyon avantaj oynatması gerekirdi, korkudan kesti. Hemen düdük çalmana gerek yok. Biraz bekle. Sabret. Düdük senin elinde nasıl olsa! Ama futbolcular onu zor durumda bırakacak hareket yapmadılar. Şansı oydu, bir de maç erken koptu. O da ikinci şansıydı. Aslında dünkü maçın özeti şu: Bu cümle sakın yanlış anlaşılmasın. Salah, Galatasaray takımına dedi ki: “Ben hepinize yeterim.”