Yıllardır söylediğim olaylar, şimdi çıkmaya başladı. Benim gibi bu işin içinde olanlara bu olaylar sürpriz değil. Bu federasyon bu işe girdi, doğruyu da yaptılar. Şimdi bu hakemlere 3’ten 8 aya kadar maç verilmeyecek, o zaman maskeler düşecek. Ama kendi maçlarına oynamışlarsa o zaman hakim karşısına çıkacaklar. Bazı hakemler meslekten uzaklaştırıldı. Ama bazı takım yöneticileri onları çiçeklerle karşıladı. Neden? Çünkü bazı hakemler onlara ‘UĞURLU’ geliyordu. Düşünün bunlar göstere göstere olurken o kadar pervasızlar. Çoğu yönetici, hakemlerin ne olduğunu biliyor. Çünkü onlar iki duble atınca şıkır şıkır öterler. “Bu hakeme şunu verdim, bunu yaptım” diye. Arada karambole gidenler de olur. Paraları kendileri alırlar, “Hakemlere verdim” derler.

100 HAKEMİN 60’I AKRABA

Bir hakem her şeyiyle TFF’ye bağlıdır. Cüneyt Çakır, o zamanın MHK Başkanı’na diyor ki, “Yahu başkan sen ne diyorsun, bütün VAR kayıtları bende var.” Bütün VAR kayıtlarının Çakır’da olması, bir benzetme yapacağım, MİT raporlarının bende olması gibi bir şey. Ama o hakemliğe devam etti, şu anda da genel kurul üyesi. Yıllarca baba-oğul, amca-teyze hakemleri türedi. Siz hakemliği belli grupların eline verirseniz, her şeyi yaparlar.

Ama kardeşim 100 hakemin 60 tanesi akraba olamaz. O zaman bazı şeylerin önüne nasıl geçeceksiniz. Her şey birbirini tetikliyor. Şimdi isimleri görünce bakalım ne olacak? TFF’nin eylemi ne olacak? Bu ismi geçen hakem veya hakem alemindeki herkesin bu alemden kovulması gerekir. Merak ediyorum, bazı hakemlere omuz veren yöneticiler, yine sahneye çıkabilecekler mi? Yoksa üç maymunu mu oynayacaklar? Biliyoruz bu isimler açıklandığında kulüpler bu hakemleri kovalayacaklar. “Şu, şu bizim maçımızı yönetti, orada penaltı verdi, kasıtlı VAR’a gitti” diye sallayacaklar. Kardeşim bir yola çıkıldıysa devam edilmeli.

Hakem alemi pisliklerden temizlenmeli. Hakem alemi, futbolun bağırsağıdır. Bağırsakları temizlemezseniz hiçbir şey yapamazsınız. Yabancı hakem işi kolay değil. Çünkü bu futboldaki mafya dünyanın her yerinde var. Milyar Dolar’lar dönüyor, oralar da çok temiz değil. Ama şu bir gerçek. Hakem yerli, VAR 1-2 sene daha yabancı olsun. VAR artık sahadaki hakemden daha etkili. İstedikleri atı oynatıyorlar. Şu anda VAR, ‘Oynatalım Uğur’. Artık TV varken bile bazı şeyleri yapıyorsanız o zaman ahlak sınırlarınız yüzde yüz ölmüştür. Bunlar tek başlarına bu işleri yapamazlar, mutlaka arkalarında birileri vardır. Süleyman Demirel’in bir lafını hiç unutamam: “Rüzgârsız havada pervane dönüyorsa, mutlaka onu bir üfleyen vardır.” Bu kadar basit!