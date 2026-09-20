Ülkemizde sakatlanmayan ne kaldı? Demokrasimiz sakat, adaletimiz sakat, eğitimimiz sakat, ekonomimiz daha da sakat! Şu son “Borsa manipülasyonu”yla ekonomide sağlam kalan ayak da kırıldı! Manipülasyon ne demek? Birilerinin kendi çıkarları doğrultusunda başkalarının düşünce ve davranışlarını dürüst olmayan yollarla yönlendirmesi demektir. Başka bir ifadeyle sahtekârlık, dolandırıcılık! Bazı fonları yapay fiyat oluşumu yoluyla hisselerin gerçek değerini çok üstüne çıkartmış, balon gibi şişirmişler! Milletten aldatmacayla topladıkları bu paralarla krallar, padişahlar gibi yaşamışlar! Batan Yatırım Fonları’nın patronları gibi... ★★★ 826 milyar liralık fon vurgununun sorumlularının önemli bir kısmı yakalandı ama ne fayda? Giden paralar geri gelecek mi? 514 bin fon mağdurunun paraları uçtu... Belki küçük bir kısmını geri alabilecekler. Sorular çok! Bunları kim denetliyordu? Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığı aylar öncesinden bilindiği halde neden zamanında önlem alınmadı? Giden paralar ne olacak? Kim ödeyecek? Neden ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Bir anda ortaya çıkıp kısa sürede zengin olan adamların görkemli yaşayışları kimsenin dikkatini çekmedi mi? Yıllarca biriktirdikleri paraları fonlara yatıran yüz binlerce insanımızın mağduriyetini gidermek mümkün olacak mı? Denetimle görevli olanların olup biteni aylarca oturup seyretmesi normal mi? Sözün özü, sorumsuz davrananlar Türk ekonomisine bir hançer daha sapladılar! ★★★ 130 fonun birden tasfiyesine yol açacak kadar büyüyen olay tam bir ekonomik trajedidir. Ülke ekonomimizin ihtiyacı olan en önemli şey “GÜVEN”dir. Güven olmadan kimse parasını bir yere yatırmaz. Yabancı yatırımcı da güven duymadığı bir ülkeye gelmez! Böyle bir ortamda enflasyon da düşmez, işsizlik de azalmaz! Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş işten geçtikten sonra kalkmış “Problem yok, her şey kontrol altında!” diyor. Geçmiş olsun beyefendi! Sen golü yemeden önce, en başından duruma el koyup işlerin bu hale gelmesini önlemeliydin! Milletin paraları da gitti, güven de yerle bir oldu! Yazık! Utanmazca bir tehdit! Bunların aslında barış istediği filan yok! Gerçekten barış isteseler böyle küstahça tehditler savururlar mı? DEM Parti ve PKK’lı teröristlerden bahsediyorum. “Terörsüz Türkiye” sürecinden yüz bulan bu adamlar Türk milletinin sinirleriyle oynuyor, insanları tahrik etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Birkaç gün önce Sırrı Sakık diye bir DEM Partlili, Doğu Anadolu’da dağlarda yazılı olan “Her şey vatan için” “Ne mutlu Türk’üm diyene” yazılarının silinmesini isteme cüretini göstermişti. Şimdi de PKK’nın Kandil’deki elebaşılarından Cemil Bayık, Türkiye’yi tehdit ederek: “Apo özgür olmazsa silah bırakmayız. Süreç başarılı olmazsa büyük savaşa hazırız” dedi. Utanmazca bir tehdit bu! Bu heriflere yüz verirseniz, tavizlerle şımartırsanız işte bu hale gelirler! TEBESSÜM “Cep delik, cepken delik...” Bir okurum, 1950 yılında 36 yaşında kaybettiğimiz değerli şairimiz Orhan Veli Kanık’ın, 80 yıl önce yazdığı ve “Delikli şiir” başlığını uygun gördüğü bir dörtlüğünü, “Sanki bugünlerin ekonomisini yazmış gibi” diyerek bana yollamış. O ünlü dizeleri okuyalım: “Cep delik, cepken delik, Kol delik, mintan delik, Yen delik, kaftan delik, Kevgir misin be kardeşlik?” GÜNÜN SÖZÜ Gerçeğin silindiri en güçlü zorbaları bile ezip geçer!