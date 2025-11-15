Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yıllardır spor dünyasının içinde önemli görevlerde bulunmuştu. Federasyon Başkanlığı’na seçildiğinde de kendisinden Türk futbolu adına önemli beklentiler vardı. Neşteri vurdu, hakem, futbolcu, kulüp başkanı, yöneticileriyle ilgili ilginç olaylar ortaya dökülmeye başladı. Bu sıkıntılı konuya geçmişte tam anlamıyla el atılmadığı için yasadışılık almış başını gitmiş!

Futbolda bin 24 sporcunun bahis oynadığı belirlenmişti. Bir kez bahis oynadığı belirlenen 47 futbolcunun durumu ayrıca ilgili kurullarda görüşülecek. Hakemlerin bahis konusu ise tahminlerin üzerinde olduğu görüldü. 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu anlaşıldı. 152 hakem disiplin kuruluna sevk edildi. Hakemi de futbolcusu da savunmalarında “Bahis oynamanın yasak olduğunu bilmediklerini”, bu konularda kendilerinin daha önce uyarılmadığını söylüyor. Tabi denilecektir, “Yasaları bilmemek mazeret değil.” Ama, yetkili makamların da uyarı görevini yerine getirmemesi de önemli bir eksiklik.

BİRİLERİ KORUNDU MU?

Garip olan şu: Futbol Disiplin Talimatı’na göre; futbolcu, hakem, gözlemci, temsilci, kulüp başkanı, yönetici, Türkiye Futbol Federasyonu profesyonelleri, paydaşlar ve taraftarlar disiplin talimatına tabi. Hepsine bahis yasak. Ama günümüzdeki futbolun içinde olan iki önemli ismin ise yasal bahis siteleri bulunuyor.

Disiplin Yönetmeliğinin 57. maddesi “Bahis” başlığını taşıyor. Bu madde 9 Eylül 2020’de değiştirildi ve bugün de geçerli olan şu halini aldı: 1- Bu talimat kapsamındaki kişilerin,

a- Futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. b- Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarının ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. 2 - Aksine hareket eden kişiler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

İşte bahisle ilgili açık maddeye rağmen buna bahis oynamaması gereken başta hakem, futbolcu ve yöneticilerin bazılarının uymadığı anlaşıldı. Futbol Federasyonu sessiz ve derinden bir çalışma yaptı. Bu arada bazı ünlü hakemlerin, futbolcuların, yöneticilerin korunması için Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na baskı yapıldığı iddia edilmeye başlandı. Bu söylentileri Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu’na sordum. İşte, sorularımıza verdiği cevaplar:

BEN OFLUYUM, DİREKT ALLAH’A BAĞLIYIM

- Üzerinizde baskı olduğu yolundaki iddialar konusunda siz ne diyorsunuz?

-Ben Of’luyum; direkt Allah’a bağlayayım. Allah bize yanlış yapmak nasip etmesin. Doğruyu yapınca herkes yardımcımız olur.

- Futbol dünyasının içinde bu kadar kirlilik olduğunu biliyor muydunuz?

-Yıllardır futbolun içindeyim. Allah bana buraya oturmayı nasip etti. Oturduğun yere namuslu, şerefli şekilde hizmet edeceksin. Çocuklarımıza temiz futbol bırakmak zorundayız.

- Şu anda çalışmalardan da biraz bahseder misiniz?

- Onlarla ilgili olarak kurullar çalışıyor. Ben o konuyla ilgili konuşmuyorum.

- Mesela deniyor ki bu çalışmalar sırasında bazıları ayıklandı, korundu. Bu konuda ne diyorsunuz?

- O ahlaksızlığa giriyor yani. Konuşmamızın başında da söyledim, Allah bize yanlış yapmak nasip etmesin. Peygamber Efendimiz ‘Kızın Fatıma da olsa kolunu keserim’ dedi. Allah bize o yanlışı yapmayı nasip etmesin.

O İŞLER BİZE SÖKMEZ

- Yani bazı kulüp başkanlarının ayıklandığı iddiası...

- Yok yok. O işler bize sökmez yani. Bizim için en büyük kulüple, en küçüğünün arasında bir fark yok. Biz herkese aynı gözden bakıyoruz. Bu işlerin vebali var. Sonra öteki dünyanın, onların borcunu ödeyemezsin. Bizde asla öyle bir şey olmaz.

- Bu soruşturma daha ne kadar sürer?

- Ben kendi önümü temizliyorum. Kulüplere de çağrı yaptık. Onlara da ‘Siz de kendi önünüzü temizleyin’ dedik. Bizim işimiz bir ayda biter.

BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

- Futbol dünyasının bu kadar kirli olduğunu biliyor muydunuz?

- Hiç programları takip etmiyor musunuz? Ben 59 yaşındayım. Futbolun 45 senesini gün gün, pozisyon pozisyon anlatırım. Böyle bir futbol derinliğim var.

- Hakemlerin; futbolcuların bu kadar bahis içinde olduklarını tahmin ediyor muydunuz?

- Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum.

O KULÜPLERİN DURUMU

- Bazı kulüplerin çok sayıda futbolcusunun bahis işine karıştığı anlaşıldı. Maçlar iki hafta ertelendi. Onlar sahaya nasıl çıkacak?

- Onunla ilgili kulüplerle konuşuyoruz, planlama yapıyoruz. İlgili kurumlar kendi mecralarında adil, adaletli bir şekilde uygulama yapıyorlar. Ben, tek onu sağlamakla koordineyim. Onlar öteki konulara kendileri karar veriyor.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şu anda sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak, bir gün konuşmaya başlarsa bilesiniz ki ortalık fena karışır.