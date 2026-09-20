Bir anda her yer protein oldu. Markete giriyorsunuz; protein bar. Yoğurt; yüksek protein. Puding; protein. Kahve; protein. Cipsin, dondurmanın, gevreğin bile proteinlisi çıktı. Amerika’da üzerinde “yüksek protein” yazan ürünlerin sayısı 11 yılda dört katına çıktı. Kahveciler kahveye proteinli köpük koyuyor. Pizzacılar, pizza hamuruna protein ekliyor. Tavukçular bildiğiniz tavuk parçalarını bardağa doldurup “protein cup” diye satıyor. Yani tavuk artık tavuk değil. Protein. Peki ne oldu da dünya birdenbire protein eksikliği çekmeye başladı? İşin komik tarafı şu... Çekmiyordu. Batı’da ortalama bir erkek, tavsiye edilen günlük protein miktarının yüzde 55 üzerinde tüketiyor. Kadınlarda bu oran yüzde 35. Ortada büyük bir protein kıtlığı yok. Ama büyük bir protein pazarı var. Bir zamanlar sağlıklı görünmek için ürünün üzerine “yağsız” yazılıyordu. Sonra “şekersiz” geldi. Şimdi sihirli kelime protein. Üzerine protein yazdığınız anda çikolata bar bile spor salonundan yeni çıkmış gibi görünüyor. ★★★ Ozempic, Mounjaro ve benzeri zayıflama iğneleriyle mesele daha da büyüdü. İnsanlar daha az yemeye, abur cuburu kesmeye başladı. Ardından yeni bir korku ortaya çıktı. “Kaslarım da eriyor!” Gıda sektörü bu korkuyu da paketledi. Proteinli içecekler, kahveler, atıştırmalıklar rafları doldurdu. Evet, kilo verirken sadece yağ kaybetmiyorsunuz. Yağsız dokudan da gidiyor. Ama yağsız kütlenin tamamı kas değil; içinde su ve başka dokular da var. Dolayısıyla kaybedilen her kiloyu “kas erimesi” diye anlatmak da hikâye satmak. Tartı sizi alkışlayabilir ama eksilen kiloların tamamı göbekten gitmiyor. Peki kası nasıl koruyacağız? Cebimizde protein bar taşıyarak mı? Kası çalıştırmak da gerekiyor. Protein malzemeyi verir. Ağırlık çalışması ise vücuda “Bu kasa dokunma. Bana lazım” mesajı gönderir. Sağlıklı bir yetişkin için temel hesap kabaca günde kilo başına 0.8 gram protein. Yani 80 kiloysanız günde yaklaşık 64 gram. Yaşınıza, hareketinize ve sağlık durumunuza göre ihtiyaç değişebilir. Ama bu rakamı duyunca hemen protein bar rafına koşmayın. İki yumurtada 12-14 gram, bir kase süzme yoğurtta 15-20 gram protein var. Et, balık, tavuk, baklagil de sofrada. Sorun protein bulamamak değil. Sorun gıda sektörünün bize proteini neden gofretin içine koyup yeniden satmaya başladığı... ★★★ Burada karşımıza “whey” çıkıyor. Türkçesi peynir altı suyu proteini. Peynir yapılırken sütün katı kısmı ayrılıyor, geriye sarımsı bir sıvı kalıyor. İşte o sıvı işleniyor, proteini yoğunlaştırılıyor, toz haline getiriliyor. Sonra barın, gofretin, içeceğin içine giriyor. Whey kötü bir protein değil. Tam tersine kaliteli. Ama onu gofretten alınca yumurtadan, yoğurttan veya balıktan alamayacağınız bir sağlık mucizesi kazanmıyorsunuz. Barın avantajı pratik olması. Çantaya atıyorsunuz, açıyorsunuz, proteini birkaç dakikada alıyorsunuz. Asıl soru, yanında başka ne aldığınız. Önünde kocaman “20 gram protein” yazması masum olduğu anlamına gelmez. Arkasını çevirdiğinizde bol şeker, doymuş yağ ve neredeyse hiç lif çıkabilir. O zaman elinizde protein makyajı yapılmış tatlı vardır. Bir zamanlar peynir üreticilerinin kurtulmaya çalıştığı o sarı su, şimdi çok daha pahalı bir hammadde. Whey pahalılaştıkça üretici başka kaynaklara yöneliyor. Mesela kolajene... Siz ambalajdaki kolajene bakıp gençlik düşünüyorsunuz. Fabrika ise düşük maliyet hesabı yapıyor. Kolajen de protein ama kas yapımı açısından whey ile aynı kaliteyi sunmuyor. İki barın üzerinde de “20 gram protein” yazabilir. Ama o 20 gram aynı 20 gram olmayabilir. “Doğal şeker” yazısına da teslim olmayın. Bal da doğal. Hurma şurubu da doğal. Meyve suyu konsantresi de doğal. Ama şeker yine şeker. Elmayı yemekle, suyunu yoğunlaştırıp bara doldurmak aynı şey değil. Etiketteki sıfata değil, şeker miktarına bakın. Pratik ölçü şu: Bir barın toplam karbonhidratı 10 gramsa, eklenmiş şekeri 5 gramı geçmesin. “Şekersiz” yazması da tek başına sağlık belgesi değil. O zaman da işin içine tatlandırıcılar giriyor. Eritritol ve ksilitol fazla tüketimde sindirim rahatsızlıkları; gaz, şişkinlik ve ishal yapabiliyor. Aspartam, asesülfam K, sukraloz ve sakarin de üzerinde sıkça kanser tartışmaları yapılan maddeler. Bir de arka yüzde küçücük yazılan lif var. Sebze, meyve, baklagil, yulaf, tam tahıl, kuruyemiş... Çoğu insanın eksik kaldığı yer burası. 20 gram protein var diye, içinde yalnızca 1 gram lif bulunan şekerli bir gofreti “sağlıklı öğün” sayamayız. Ambalaj kaslı olabilir, içindekinin karnesi başka bir şey... Protein barlar kötü değil. Gerektiğinde pratik bir atıştırmalık. Fakat üzerine “20 gram protein” yazınca bir gofret sağlık ürününe dönüşmüyor. İhtiyacınız olan proteinin büyük bölümünü zaten normal yemeklerden alabilirsiniz. Ön yüzdeki büyük protein yazısına değil, arkasındaki küçük rakamlara bakın.