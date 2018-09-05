Ejder meyvesi nedir? Ejder meyveli smoothie tarifi… (Ejder suyu)

Zafer Bayramı resepsiyonunda ikram edilen yiyecek içecekler en çok merak edilen ejder suyu (ejdarha suyu) oldu. Ejder suyu olarak adlandırılan içecek ejder meyveli smoothie... Haberimizden Ejder meyvesi hakkında dataylı bilgiyi ve smoothie tarifini bulabilirsiniz.

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Tanesi 7 liradan 15 liraya kadar satılan ejder meyvesi sosyal medyada merak konusu oldu. Ülkemizde Mersin’de seralarda üretilen ejder meyvesinin diğer adı ise pitaya. İşte son günlerin merak edilen içeceği ejder meyveli smoothie tarifi…

EJDER MEYVESİ NEDİR?

Ejder meyvesi, bilimsel anlamda Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin tatlı pitaya olarak adlandırılan meyvesidir. En önemlisi ve yaygın olanı da Hylocereus cinsinden olanlardır. Ancak bu cinsin yanında dünyada çeşitli halklarca Stenocereus ekşi pitaya cinsinden kaktüs türlerinin meyvesi de bu adla bilinmekte ve çeşitli ülkelerde bu türün meyveleride kültür olarak yetiştirilmektedir. Dahası bir kısım bilim insanları Hylocereus cinsinin bağımsız bir cins olarak değil, Stenocereus ailesi içerisinde göstermektedir. Buna ilaveten Perulularca (Cereeae) cinsi nadir bulunan Peru elma kaktüsü (Cereus repandus), da pitaya adıyla tanınmaktadır.

Hylocereus türü ejder meyvesi üreten kaktüslerin anavatanı Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika dır. Ayrıca Asya'da Endonezya, Güney Cava, Tayvan, Vietnam, Tayland, Filipinler, Sri Lanka, Malezya, yeni olarak Bangladeş ‘de üretimi yapılmakta ve kültür türleri yetiştirilmektedir.. Ayrıca Okinawa, Hawai, İsrail, kuzey Avustralya ve Güney Çin'de de yetiştirilmektedir. Son yıllarda Türkiye'nin Mersin ilinde az miktarda üretilmeye başlamıştır.

Ejder meyvesi, sadece geceleri çiçek açar. Büyük beyaz kokulu çiçekleri tipik şeklinden ötürü ay çiçeği veya gecenin kraliçesi olarak da anılır. Tatlı pitayalar krem gibi bir etli kısma ve lezzetli bir tada sahiptir. Ayrıca, bahçe bitkisi olarak dışarıda, salon çiçeği olarak da evlerde yetiştirilmektedir.

EJDER MEYVELİ SMOOTHİE TARİFİ…

Ejder meyvesi ile başka meyveleri karıştırarak da yapabilirsiniz. Smoothie için özellikle fresh meyveler seçmelisiniz. Blender kullanmadan yapılmaması gerekir ve kıvamını tutturmak için sıvı oranını iyi ayarlamalısınız. İşte sağlıklı bir Smoothie tarifi;

1 fincan ahududu

1 adet ejder meyvesi (pitaya dragon)

Yarım fincan böğürtlen

150 gram çilekli yoğurt

2 yemek kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

1 fincan şekersiz badem sütü veya tercih ettiğiniz bir süt