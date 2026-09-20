Yazın son günlerindeyiz. Havaların soğumasıyla beraber etkilerini hissettiğimiz sonbahara 23 Eylül’de merhaba diyeceğiz. Geçtiğimiz haftanın yazısında bahsettiğimiz sonbahar haritasına dayanarak bazı şeylere tekrar yer vereceğim ve ilaveler yapacağım. Bu haftanın yazısında ağırlık Koç burcunda gerçekleşecek dolunay üzerinde olacak. 26 Eylül’de Koç burcunun 3 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay, Neptün’le hizalanıyor. Dolayısıyla müphem, belirsiz etkilerin devrede olduğu, çalkantılı, kaotik bir atmosfere işaret ediyor genel anlamda. Türkiye astroloji haritasının Mars derecesine de etki yaptığı için, özellikle bu dolunayı takip eden günlerde yine iç güvenlik konularına dikkat etmek gerekiyor. Bu dolunay civarı (26 Ağustos civarı), Meclis’le ilgili, Anayasa’yla ilgili, geleceğe yönelik önemli kararların alınması zamanları devrede olacak. SONBAHAR HARİTASI Geçtiğimiz haftanın yazısında bahsettiğimiz gibi, sıcak bir sonbahar bizi bekliyor. Bu ifadeyi politik ve ekonomik anlamda kullanıyorum. Savaşların daha da kızışacağı bir sonbahara ilerlediğimizi düşünüyorum. Petrol fiyatlarının yükseleceğini, altın ve gümüş gibi emtia fiyatlarında, kısa dönemli de olsa, bazı düşüşlerin olabileceğini öngörüyorum. SAVAŞLAR Mars’ın Aslan burcuna geçeceği 28 Eylül’den başlayarak, bölgesel savaşların körükleneceğini ve genişleyeceğini öngörüyorum. Aslan burcunda 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşmiş olan güneş tutulması derecesi Ekim ayından itibaren, ama özellikle de Kasım ayında tetiklenecek. Politik çalkantıların ve liderler arası güç çekişmelerinin zirveye tırmanacağını öngördüğüm bu dönem için çeşitli ülke ve liderlerinin haritalarının tetik alacağını FRAGMAN BİTTİ, FİLM BAŞLIYOR isimli kitabımda anlatmıştım. https://www.astroart.com.tr/fragman-bitti-film-basliyor RUSYA-AVRUPA Rusya-Ukrayna savaşının Rusya-Avrupa savaşı haline dönüşmesi zaten artık sürpriz değil. Bu sonbahardan itibaren bazı önemli hareketlerin başlayacağını düşünüyorum. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın haritası ve coğrafi haritalar böyle düşündürüyor. ABD-İRAN-İSRAİL Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Başkan Trump’ın İran üzerine kurulu plan ve hareketlerinin en azından Kasım ayındaki seçimlere kadar devam edeceğini düşünüyorum. Sonrası, Trupm’ın seçimlerde alacağı neticeye bağlı ki astrolojik açıdan baktığımda iyi bir netice alacağını sanmıyorum. Her koşulda İran-İsrail arasındaki çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum. HUSİLER-SAUDİLER 2 Eylül’de kesinleşen Mars-Satürn karesinin ardından, 3 Eylül’de çıkan çatışmalar esnasında Suudi Arabistan astroloji haritası stresli etkiler alıyordu. Mars’ın Aslan burcuna geçmesi sonrasında daha da stresli etkiler alacağından, bu çatışmanın devam edeceğini düşünüyorum. TÜRKİYE-İSRAİL Daha evvelce pek çok yazımda ve yayında bahsettiğim gibi, astrolojik açıdan ele aldığımızda, streslerin artacağı bir döneme ilerliyoruz. Mars’ın Aslan burcuna geçişi Netanyahu, İsrail astroloji haritalarını tetikleyecek. Dolayısıyla Netanyahu hükümeti daha da gözü kara kararlar alabilir, girişimler yapabilir. Koç burcu dolunayı ülkemiz astroloji hartasının Mars derecesini tetikleyecek. Bizim açımızdan da hareketlendirici olacak. TÜRKİYE-YUNANİSTAN 26 Eylül’de gerçekleşecek Koç dolunayı hem Türkiye hem de Yunanistan astroloji haritalarını tetikleyecek. Miçotakis’in haritasını, Erdoğan’ın ve Fidan’ın haritasını da. Yunanistan ile ilişkilerimiz açısından çok stresli bir sonbahar var önümüzde! EMTİA FİYATLARI Geçtiğimiz haftanın yazısında detaylı şekilde açıkladığım gibi, İkizler burcunda Uranüs gerilemesi ve Akrep burcunda Venüs gerilemesine dayanarak, Bakır fiyatlarında da dönemsel geri çekilme öngörüyorum. Tabii tüm bunlar bazı yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Çünkü orta ve uzun vadede yükselişlerinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir! KOÇ BURCUNDA DOLUNAY (26 Eylül2026) Koç burcunda Dolunay, 26 Eylül Cumartesi saat 19:48’de gerçekleşiyor. Dolunayın gerçekleştiği 3 derece Koç, Neptün’e çok yakın hizalandığından, karmaşık, kaotik etkilerin devrede olacağı ve kararsızlığın belirgin bir şekilde kendini göstereceği bir zaman dilimi. Şaibeli durumlar, zan altında bırakan olaylar, otorite figürlerine yönelik bazı faili meçhul girişimler dikkat çekebilir. Mars’ın anaretik derecede, yani Yengeç burcunun son derecesinde bulunduğu görülüyor. Dolayısıyla sert ve agresif etkiler kendini göstermeye başlayacak. 28 Eylül’de Mars’ın Aslan burcuna geçmesiyle senaryo ortaya çıkmaya başlayacaktır. 2 Ekim’de Merkür’ün Akrep burcuna geçişiyle beraber durum iyice derinleşecektir. En kritik tarihler olarak 3 Ekim’de Mars-Plüton karşıtlığı, 4 Ekim’de Güneş-Satürn karşıtlığı dikkat çekiyor. Merkür’ün Mars-Plüton karşıtlığını çalıştırdığı 2 Ekim tarihinde sert ve şiddetli olaylar patlak verebilir. YENİ FİKİRLER Yaratıcı yeni fikirleri ortaya koymak için 28 Eylül kullanılabilir. Stratejik bir şekilde harekete geçmek ve önemli konuşmalar yapmak için 7 Ekim tarihi dikkat çekiyor. Dolunay haritasında Merkür, Arcturus ve Spica yıldızlarına çok yakın. Parlak fikirleri ortaya koymak için ideal bir zaman. Yeni yollar ve yöntemler ortaya koyulabilir. Fikirler yoluyla tanınma yakalamak için de dikkat çeken bir zaman dilimi. Güney Ay Düğümünün Regulus’a çok yakın ilerliyor olması, intikam alma arzusunda olanların kayba uğrayacağını gösteriyor. ENTELEKTÜEL AÇIDAN VERİMLİ Sonbahar ayları entelektüel açıdan verimli geçecektir. Zira hava elementinde çok sayıda gezegen bulunuyor ve Güneş-Uranüs-Plüton arasında verimli BÜYÜK ÜÇGEN açı kalıbı aktif olacak. Bir çok yenilikler, keşif ve icatlar, devrim niteliğinde gelişmeler göreceğimiz bir sonbahar bizi bekliyor! ÇİN-TAYVAN Bu dolunayın hatlarına baktığımızda Çin özellikle dikkat çekiyor. Çin-Tayvan ilişkilerinde önemli gelişmeler ortaya çıkmaya başlayacak. Avustralya üzerinden önemli hatlar geçiyor. Papua Yeni Gine, Endonezya bu bölgede sert etkilere açık. Sert fırtınalar ve sismik aktivite artışı görülebilir. İRAN İran üzerinden geçen Plüton hattı, bu bölgeye yönelik baskı ve dayatmanın artacağını gösteriyor. 26 Eylül’deki Koç dolunayının ardından, Mars’ın 28 Eylül’de Aslan burcuna geçişiyle beraber İran’ın agresif bir profil çizeceği görülüyor. Transit Satürn, İran’ın Güneş derecesini baskılıyor. Yönetici figürleri üzerinde baskı ve kısıtlama çabalarının devam edeceği bir sürece işaret ediyor. GÜNEY AMERİKA Esas gergin etkiler Güney Amerika’yı gösteriyor. Yöneticilerle ilgili önemli gelişmeler Venezuela, Kolombiya ve Peru bölgesinde dikkat çekebilir. Brezilya üzerinden geçen Mars-Plüton hattı burada sert türbülanslı, şiddete yönelik bir enerjinin akabileceğini gösteriyor. Arjantin üzerinden de bu hat geçiyor. AMERİKA Kuzey Amerika üzerinden geçen önemli gezegen hatları var. Neptün ile hizalanan dolunayın tepe ve ayakucu noktalarıyla Washington ve New York çakışıyor. Washington DC’nin alacağı bazı şaibeli kararlar olabilir. Yönetici figürleriyle ilgili faili meçhul stresler gelişebilir. Neptün suikast ve sabotajla ilişkilidir. New York Borsası astroloji haritası da tetiklenecek için, borsada spekülatif hareketler veya beklenmedik kayıplar olasıdır. Önemli hatların geçtiği Kanada ile ilgili önemli gelişmeler, özellikle yöneticileriyle ilgili gelişmeler olasıdır. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 21 Eylül Pazartesi günün ilk yarısında sert etkileşimler kendini gösterebilir. Gereksiz hareketlerden ve acelecilikten uzak durmalıyız. Sakarlıklara ve kazalara açık olabiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, toplantılar yapmak ve talep ve başvurularda bulunmak için günün ikinci yarısını kullanabiliriz. İlişkilerde daha dengeli bir atmosfer yaratabiliriz. Merkür-Jüpiter altmışlığının olumlu etkileri iletişim kurma ve kendimizi özgüvenli bir şekilde ifade ederek iyi neticeler alma konusunda destekleyici çalışıyor. 22 Eylül Salı günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor. Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu altmışlık açı kesinleşiyor. İletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanabileceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Günün ikinci yarısında daha olgun bir enerji akışı devrede olacak. Temkinli hareketler yapmak kaydıyla başarı sağlayabilir, tecrübeli kişilerle bir araya gelmek için kullanabiliriz. 23 Eylül Çarşamba gününe geçişten biraz sonra, saat 03:05’te Güneş Terazi burcuna geçiyor ve sonbahar başlıyor. Sabah saatlerinde duygusal açıdan türbülanslara açık olabiliriz. İletişim kurmak, bilgi alışverişlerinde bulunmak ve kendimizi daha güçlü ifade etmek için sabahın ilerleyen saatlerini kullanabiliriz. Günün ikinci yarısında ise belirsizlik devreye giriyor. Beklediğimiz haberler gelmeyebilir, bazı şeyler ertelenebilir. 24 Eylül Perşembe sabah saatlerinde başkalarına şifa vermek açısından güzel bir enerji akışı devrede olacak. Manevi açıdan dengede kalabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Öğle saatlerinde duygusal açıdan iniş çıkışlar devrede olacak. Plan ve programlar beklenmedik şekilde yön değiştirebilir. Akşam saatlerinde ilişkiler açısından verimli bir atmosfer olacak. Güneş’in Neptün’le karşıt ve Plüton’la üçgen açıları aktif. Otorite figürleriyle ilgili konularda önemli gelişmelere açık bir zaman dilimindeyiz. 25 Eylül Cuma günü boyunca Güneş-Neptün karşıtlığının ve Güneş-Plüton üçgeninin etkileri devrede olacak. Bugün değişken bir gün. Otorite figürleriyle ilgili durumlar ortaya çıkabilir, bazı kararlar kararsızlıklar yüzünden yalpalanabiliriz. Büyük kararlar almaktan kaçınmalıyız bugün. 26 Eylül Cumartesi gününün ilk yarısında Güneş-Neptün karşıtlığının yanılgılara açan etkileri devrede olacak. Ama günün ilerleyen saatlerinde Güneş-Plüton üçgeninin etkileri daha baskınlaşacağından kendimizi kontrol etme ve irademizi kullanma şansımız artıyor olacak. Saat 19:48’de, tam dolunayın netleştiği zaman diliminde Neptün ile bir dizilim de devrede olacağı için kararsızlık enerjisi devrede olacak. Yanılgılara, müphem gelişmelere açık bir zaman diliminde olacağız. Dolunay derecesinin Plüton ve Uranüs’le uyumlu açıları devrede olacağından yaratıcı yeni fikirlerin zihnimizde aktif olacağı bir zaman dilimindeyiz. Ancak aceleci eylemler bize zarar verebilir. Sismik aktivitenin de artabileceği bir zaman dilimindeyiz. 27 Eylül Pazar sabah saatlerinde zorlayıcı bir enerji akışı devrede. Mars-Kiron arasındaki dik açının da etkili olacağı günün genelinde sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz. Yangınlara, agresyona, kazalara dikkat! Sert etkiler devrede olacak. Akşam saatlerinde duygusal açıdan dengeye gelebiliriz.