Milli ara Galatasaray’a yaramamış. Sakatı çoktu, yorgunluklar da vardı. Bu maçta yine, yeni sakatlıklar oldu. Bu kadar sakatlıklar hayra alamet değil. Darbeyi anlarım ama adale sakatlıklarında iki şekil vardır. Ya iyi hazırlanmamışsındır ya da kendine iyi bakmamışsındır.

Okan, Icardi’yi ilk 11’de çıkarmadı. Acaba önümüzdeki iki maçta Osimhen olmayabilir diye mi düşündü. Yoksa aklına başka şeyler mi geldi! Ama şu bir gerçek, Galatasaray Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan da olabilir.

Gençlerbirliği’nin kadrosu belli. Böyle olduğu halde bile Galatasaray’a çok zor anlar yaşattılar. Galatasaray bu zayıf rakibine bile bu kadar pozisyon verip iki de gol yiyorsa oturup düşünmeleri gerekir. Çünkü Galatasaray bu kadroyu hem Türkiye Ligi’nde hem de Şampiyonlar Ligi’nde yarışmak için kurdu. Ama şimdi bazı Galatasaraylılar diyorlar ki: “Bu kadro iki kulvar için yetersiz.” Aslında yeterli olabilir ama tek Osimhen’e bağlanırsa olacağı budur.

Düşünün rakibi uzun bir süre on kişi oynamasına rağmen sarı-kırmızılılar ondan bile faydalanamadılar.

Dün sahanın en iyi adamı Barış Alper’di. Çok çalıştı ve iyi işler yaptı. İlkay Gündoğan girdikten sonra da Galatasaray’ın oyun şekli değişti. İlk yarı ağır oynayan Galatasaray, ikinci yarıda vites artırınca, kısa sürede skoru buldu. Icardi tek vuruşlarda çok iyi, golde de bunu gördük ama fizik olarak iyi değil.

Galatasaray sadece gol attı. Futbol olarak iyi değildi. Böyle olunca da maç bitine kadar öldü öldü dirildi.