Şampiyonlar Ligi’nin yorgunluğu olabilir. Ama Galatasaray’ın kadrosu çok geniş. Bu Okan için bahane olamaz. Göztepe maça iyi başladı, golü de attı. Galatasaray skoru eşitledi, maç ortada gidiyor ama ‘Maalesef’ diyorum yine bir hakem çıkıyor sahneye işi bozuyor. Osimhen, Göztepeli futbolcu ile ikili mücadeleye giriyor, rakibine ilk yaptığı hareket faul, hakem vermiyor ya da veremiyor.,

Osimhen rakibini topaç gibi döndürüyor, o da mecburen sağ kolunu açıyor. Bakın ‘Vuruyor’ demiyorum, açıyor. Sonra Osimhen yerlerde dönüyor, hakem de ikinci sarıdan atıyor. Yani Göztepe’yi güzel bir boğaz lüferine benzetelim. Hakem kardeşimiz kılçıklarını ayıklıyor, yanına biraz da kırmızı soğan ve roka koyuyor, Galatasaray’ın önüne ‘Hadi bunu afiyetle ye’ diye bırakıyor. Bu kadar net. Yahu kardeşim, Galatasaray’ın saha ihtiyacı yok zaten, yener. İşte bu işleri böyle yapınca Avrupa’da maç vermiyorlar size. Galatasaray hatalı taç atıyor, geriye aldırıp yeniden attırıyor.

Eğer hatalıysa rakibe vereceksin. Ama işte Fenerbahçe ve Galatasaray olunca bu işler böyle oluyor. Bizim zamanımızda da böyleydi hâlâ öyle. Büyük balık, küçük balığı yutuyor. Göztepe eksik kalınca Okan doğru kararla İcardi’yi aldı. Maçı da rahat rahat kazandı. Yalnız şunu söyleyeyim: Osimhen iyi futbolcu hem çabuk hem de süratli. Ama maalesef Türkiye’yi çabuk çözdü. Hem rakiple hem de hakemlerle oynuyor.

Bakın bundan sonra da neler yapacak göreceksiniz. Güya maç yazıyoruz hepsi hakem. Sen bir kişi eksik oynatırsan hakem olarak, olacağı bu. 11’e 11 keyifle oynanacak bir maçın içine etti. Galatasaray’ın ilk golünde top rakipten geldi Osimhen’e. VAR hakemi çağırdı. Kendisi söyleseydi yeterdi. Göztepeli futbolcu da hakeme gidip, ‘Topu ben attım’ deseydi daha şık olurdu. Nasıl olsa VAR’dan dönecekti ‘Acaba yedirir miyim?’ dedi. Herkesin kafasında bir incelik var.