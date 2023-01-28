Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın | Süper Lig 21. hafta

Giresunspor Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz. Süper Lig'de heyecan Giresunspor Galatasaray maçı ile devam ediyor. Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Giresunspor'a konuk oluyor. Giresunspor Galatasaray maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Bu mücadele öncesinde ligde 9 maçtır kazanan lider Galatasaray 45 puana sahip. 4 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 21 puanla 13. sırada.

ABDÜLKERİM YOK

Galatasaray’da sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

SON 12 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray’ın, Süper Lig’de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor’u mağlup etti.

LİGDE İLK KEZ ÜST ÜSTE 10. GALİBİYETİNİ ARIYOR

Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig’de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012’de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

OKAN BURUK DA TARİHE GEÇECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.

Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray’ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli’yi yakalayacak.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray’ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.