Trabzon deplasmanında sahaya çıktın mı kendine dikkat edeceksin. Rakip problemli, hoca değişmiş, bunları hiç düşünmeyeceksin. Azıcık rehavet bile çok pahalıya patlayabilir ve bir anda dağılırsın. Okan Buruk maç öncesi ‘Sporting maçında nasıl başladıysak bu maç için de aynı düşünceyi benimsedik’ demişti. İyi güzel de Sane ve Leao pres yönünden hiç etkili değiller. İş santrfor Deniz ve biraz da Yunus’a kalınca Sporting başlangıcı sadece bir hatıra olarak kalır Okan Hocam! Trabzonspor iyi paslarla zayıf olan presi kolay kırdı. Takım halinde rakip yarı sahada yakalanmak, yüzde 99 gol yemek anlamına geliyor çünkü Salah var. 85 metre top sürüp golü atmak kolay değil aslında ama Salah olunca bu mümkün. Orta alanda Torreira ve Sara gününde olmayınca geçiş oyununda Trabzonspor çok rahatladı. Galatasaray savunmasını uzun süredir bu kadar kırılgan görmemiştim. Saviolo’nun nefis vuruşu ve Franculino’nun hazırladığı pozisyonda yine Salah’ın golleri ile Galatasaray ilk yarıda nakavt olmuştu. Sanchez bazen o kadar komik hatalar yapıyor ki ister istemez akıllara Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Barcelona maçı geliyor. İkinci yarı Okan Buruk’un yaptığı değişiklikler Galatasaray adına oyuna bir şey katamadı. İlk yarıdaki Trabzonspor fırtınası ikinci yarıda da devam etse ortaya acayip bir sonuç çıkabilirdi. Salah dün gecenin tartışılmaz yıldızı olarak hat-trick yaparken, Trabzonspor son 4 yılın şampiyonu Galatasaray’ı 4-0 yenerek dev bir galibiyete imza attı.